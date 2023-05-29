بـ83 مليونا و153 ألف جنيه.. «نقل النواب» توافق على موازنة ديوان عام النقل البحري

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة العام المالي الجديد 2023- 2024 لديوان عام النقل البحري، والتي وصل إجمالي تقديرات موازنة القطاع للعام المالى 23/24 إلى 83 مليونًا و153 ألف جنيه، بعجز عن العام الحالي 22/23 قدره 4 ملايين و172 ألف جنيه، بنسبة 5%.

كما وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والتي وصل إجمالي تقديرات موازنة الميناء للعام المالى 23/24، إلى 14 مليارًا و986 مليونًا و924 ألف جنيه، بزيادة عن العام الحالي 22/23 قدرها 12 مليارًا و288 مليون جنيه، بنسبة 22%.

كما وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها أيضًا اليوم، على موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والتي بلغ إجمالي تقديرات موازنة الهيئة 23/24، 3 مليارات و346 مليونًا و350 ألف جنيه، بزيادة عن العام الحالى 22/23 قدرها 901 مليون و271 ألف جنيه، بنسبة زيادة 37%.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الاثنين؛ لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023/ 2024، وبحضور ممثلي وزارة النقل، وممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الموازنات العامة لعدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل وهي: ديوان عام النقل البحري، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.