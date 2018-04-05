بـ776.5 مليون جنيه.. محافظ مطروح يعتمد أكبر خطة استثمارية

معتز محموداعتمد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، مشروعات الخطة الاستثمارية 2018/2019 بمبلغ 776.5 مليون جنيه لدعم قطاعات الكهرباء والرصف، وتحسين البيئة والوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور والتي تخدم المواطن المطروحي.وقال محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بمطروح إن المحافظ اعتمد الخط

معتز محمود

اعتمد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، مشروعات الخطة الاستثمارية 2018/2019 بمبلغ 776.5 مليون جنيه لدعم قطاعات الكهرباء والرصف، وتحسين البيئة والوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور والتي تخدم المواطن المطروحي.

وقال محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بمطروح إن المحافظ اعتمد الخطة الاستثمارية بمبلغ 776.5 مليون جنيه موزعة كالآتي:

قطاع الكهرباء مبلغ 156.1 مليون جنيه، وقطاع الرصف والطرق 143.1 مليون جنيه، وقطاع تحسين البيئة بمبلغ 422.3 مليون جنيه، وتدعيم الوحدات المحلية بالمدن 23.2 مليون جنيه، وقطاعات الأمن والإطفاء والمرور بمبلغ 22.7 مليون جنيه.

وأكد مدير عام التخطيط والمتابعة في بيان اليوم الأربعاء، أن جهود محافظ مطروح ساهمت في إحداث طفرة في القطاعات المختلفة ووضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية والسياحية العربية والعالمية، بعد توقيع عقود المشروعات الكبرى وتنفيذها على أرض الواقع منذ توليه مهام المحافظة.



ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أن الخطة الاستثمارية 2018 / 2019 التي بلغت 776.5 مليون جنيه حتى الآن تعد أكبر خطة استثمارية للمرة الثانية لمطروح على مستوى الجمهورية والتي تخطت العاصمة.

وأضاف أن زيادة الخطة الاستثمارية للمحافظة يعد ثقة كبير من الحكومة وإيمانا منها بمستقبل المنطقة الواعد بتطوير البنية التحتية في القطاعات بالمحافظة، وخاصة بعد توقيع عقود المشروعات الاستثمارية العملاقة خلال الفترة الماضية، والتي ستحول المنطقة لمحور تنمية جديد لمصر به المقومات الاستثمارية كافة.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية ستساهم في الارتقاء بالبنية التحتية للمرافق من رصف وإنارة بالقري والتجمعات المحرومة وتدعيم احتياجات الوحدات محلية وقطاعات الأمن والإطفاء والمرور بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة لتواكب المشروعات القومية بالمحافظة.

يذكر أن الخطة الاستثمارية بمطروح العام المالي الماضي 2017/2018 بلغت مليار و100 مليون جنيه، وهو ما يعكس النظرة المستقبلية للدولة، للارتقاء بالبنية التحتية بالمحافظة.