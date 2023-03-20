بـ75% من المستفيدات.. «التضامن»: تمويل 400 ألف مشروع متناهي الصغر

صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حفل تكريم الأم المثالية والمرأة المصرية، بأن هناك 400 ألف مشروع متناهي الصغر تم تمويلها من قِبل الوزارة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن نسبة النساء المستفيدات من ذلك الدعم بلغت 75%، بواقع حوالي 300 مشروع متناهي الصغر لمساندة الأُسر غير القادرة.

وأضافت “القباج” أن نسبة الفائدة لتمويل تلك المشروعات متناهية الصغر تتراوح بين 5 إلى 9%، وأشارت إلى تدريب وزارة التضامن من أجل 292 ألف سيدة لتأهيلهن للعمل لدى أنفسهن أو لدى الغير.

وأعربت وزيرة التضامن عن خالص تحياتها القلبية لجميع نساء وأمهات مصر في كل الأماكن والأزمنة، مؤكدة أن هناك محاور عديدة تستهدفها الوزارة لدعم المرأة المصرية.

دور وزارة التضامن في التمكين الاقتصادي للمرأة

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت وزيرة التضامن إنه جارٍ بدء تطوير 44 مركز خدمات المرأة العاملة، بالشراكة مع وزارة القوى العاملة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.

وأوضحت أنه تمّت مضاعفة معارض الأسر المنتجة لتسويق المنتجات التراثية والصناعات الحِرفية لتصل إلى 21 معرضًا سنويًّا، والعارضات نسبتهن 74%.

بالإضافة إلى استقبال معارض إقليمية في مصر تحت اسم “بيت العرب”، بالشراكة مع 13 دولة عربية، مشيرة إلى أن الوزارة احتلّت الصدارة في تطبيق سياسات الشمول المالي.

وأكدت القباج أن وزارة التضامن استخرجت 11.5 مليون بطاقة ميزة لمستفيدي الوزارة بكياناتها المختلفة، وتبلغ نسبة شمول النساء 64%.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن 60% من أصحاب المعاشات أو المستحقّين عنها من النساء بإجمالي 6.5 مليون بطاقة، بينما تحتل النصيب الأصغر من المؤمَّن عليهم بإجمالي 3.3 مليون، وبنسبة 24%.

وأوضحت أنه تم سداد ديون 5000 غارمة من المحكوم عليهم بتكلفة إجمالية 207 ملايين جنيه، لإخلاء سبيلهم أو للتصالح في حكم صدَر ضدهم.

وأضافت أن هناك 830 ألف سيدة معيلة ومطلَّقة تحصل على خدمات دعم نقدي من التضامن الاجتماعي ومن صندوق تأمين الأسرة بتكلفة سنوية قدرها 5 مليارات جنيه، وبنسبة زيادة 32%، بجانب حوالي مليون سيدة من ذوي الإعاقة ومن المُسنّات تحصّلن على خدمات الحماية والرعاية بتكلفة تبلغ 2.4 مليار جنيه.