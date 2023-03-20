بـ66.4 مليون دولار.. «القابضة الكويتية» تشتري حصة إضافية من «بوابة الكويت»

أعلنت الشركة القابضة الكويتية شراء حصة إضافية بنحو 13.12% من رأس مال شركة بوابة الكويت القابضة “شركة مساهمة كويتية مقفلة”.
وذلك بما يعادل 66.4 مليون دولار أمريكي تقريباً، لترتفع حصة مساهمة الشركة القابضة المصرية الكويتية بشركة بوابة الكويت القابضة إلى 84.79%.
وأشارت الشركة القابضة الكويتية إلي أنه تم تنفيذ الصفقة وفقا للقواعد المعمول بها بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرج ببورصة الكويت.
وتمتلك شركة بوابة الكويت القابضة حصة ثمثل 59.82%، من شركة الإسكندرية للأسمدة.
ونوهت القابضة الكويتية، بأنه بعد تنفيذ الصفقة ترتفع حصتها المباشرة وغير المباشرة في الإسكندرية للأسمدة إلى 69.42%، بدلا من 61.57%.