اختتم المنتدي الدولي الأفريقي الثامن، أعماله فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الخميس، والذي انعقد بالشراكة مع وزارة الخارجية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأوصى المشاركون بضرورة رفع مستوى الموارد البشرية من خلال الاستعداد لمهارات ومهن المستقبل من خلال جميع مستويات التعليم، خاصة التعليم والتدريب التقني والمهني، إضافة إلى اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة للتعامل مع الاتجاهات المستقبلية لسلسلة التوريد لضمان استعداد الموظفين لفرص العمل الجديدة في عصر الرقمنة.

وأكد المشاركون ضرورة قيام الحكومات بتخصيص بعض الموارد لدعم النساء والشباب من خلال السياسات والبرامج التعليمية والتدريبية لزيادة مشاركتهم في قطاعات الاقتصاد الأزرق المستدامة.

كما شدد المشاركون على أهمية سد فجوة المعرفة والمهارات الحالية من خلال تضمين الاقتصاد الأزرق في أنظمة المناهج التعليمية، والتوجيه المهني في المستويات التعليمية المبكرة وتضمين استراتيجية الاستدامة في تدريب موظفي الميناء ومحاولة تحقيق مهارات متعددة لموظفي الميناء ليتم تدريبهم.

واختتم المنتدي الدولي الأفريقي الثامن فى الأكاديمية العربية توصياته بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الصناعة ومقدمي خدمات التعليم والمؤسسات العامة لتعزيز المهارات والقدرات ذات الصلة، خاصة في مجال النقل البحري.