بـ460 مليون دولار.. النواب يقر اتفاقية توريد 320 عربة قطار للخطين الثانى والثالث لمترو القاهرة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية بشأن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع “تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى”، والموقَّع بتاريخ 12 يونيو 2023 بـ460 مليون دولار، على فترة سداد 25 عامًا، إضافة إلى 10 سنوات فترة سماح، بفائدة 0.1%

وعرَض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، وأثنى على مجهودات وزارة النقل في تطوير وتحديث خطوط مترو الأنفاق بشكل كامل؛ لضمان المشاركة الفاعلة لتلك الخطوط في إنشاء منظومة نقل متكامل تلبى احتياجات الزيادات السكانية المطّردة،

مع الوضع في الاعتبار تحقيق أكبر استفادة تنموية من مشروعات التطوير هذه، من خلال العمل الجادّ على توطين صناعات عدد من مكونات وسائل النقل السككى بالجرّ الكهربائى ضمن مكونات المشروعات التي يتم تنفيذها؛ حتى تكون تلك المنظومة داعمة للاقتصاد القومى أثناء التنفيذ وبعد التشغيل،

وهذا ما تمكنت الوزارة من تحقيقه، من خلال الاتفاقية المعروضة التي تضمنت الاتفاق على تجميع وتصنيع عدد من العربات داخل جمهورية مصر العربية.

وقال النائب علاء عابد إن الهدف من الاتفاق المعروض علي الجلسة العامة هو المساهمة في توفير التمويل اللازم لتصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأضاف عابد أن الاتفاق يدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة مكونات منظومة النقل السككى في نطاق عربات المترو، من خلال الاتفاق مع شركة هيونداى روتيم الكورية على تكوين تحالف مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية،

على أن يقوم هذا التحالف بتقديم خطة لتوطين صناعة القطارات تتضمن الخطة تحديد نطاق واضح للبنود المقرَّر تصنيعها بمصر ونسبة مئوية من إجمالى العمليات التصنيعية،

وكذا آلية واضحة لإقامة مركز تصنيع عالمى بمصر قادر على تحقيق المنافسة لإمكانية التصدير خارج مصر.

وأوضح عابد أنه تم بالفعل وضع برنامج تنفيذى للمشروع يحدد منتصف عام 2023 للانتهاء من بناء المصنع الجديد وتجهيزه بالمعدات والبدء في التشغيل،

على أن يتم الانتهاء من تسليم قطارات المترو وفقًا لخطة التصنيع المقدَّمة من تحالف شركتى هيونداى روتيم، ونيريك، على النحو الآتي:

•المرحلة الأولى: تصل فيها نسبة التوطين إلى 25%.

• المرحلة الثانية: يتم زيادة نسبة التوطين لتصل إلى 35%.

• المرحلة الثالثة: الوصول بنسبة التوطين الى50%

وأشار عابد إلى أن الاتفاق المعروض يتضمن خطة مساعدات فنية وتدريب مقدَّمة من الجانب الكوري سوف تسهم في ضمان نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية،

كما يستهدف المشروع الإسهام في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار تنمية المنطقة وفقًا لإستراتيجية الدولة 2030.

واختتم عابد قائلًا: إنه نظرًا لجدوى المشروع الخِدمية والتنموية والاقتصادية وما تتمتع به الاتفاقية من شروط مالية ميسرة، والتحقق من قدرة الهيئة القومية للأنفاق على تحمُّل أعباء هذا القرض، فقد انتهى رأي اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (339) لسنة 2023.