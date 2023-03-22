بـ45.46 ميجابت.. مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت الأرضي خلال فبراير

حلت مصر في المركز الأول أفريقيا على مؤشر سبيد تيسيت فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت الأرضي خلال فبراير الماضي مسجلة 45.46 ميجابت، وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني بـ43.56 ميجابت، ثم بوركينا فاسو ثالثا بـ42.73 ميجابت.

وحصدت الجابون المركز الرابع على مستوى القارة السمراء بـ40.98 ميجابايت، أعقبتها الكونغو في المركز الخامس بـ40.93 ميجابت، وكوت ديفوار في المركز السادس بـ 39.64 ميجابت، ورواندا فى المركز السابع بـ 30.52 ميجابت.

وحلت توجو فى المركز الثامن بـ 27.89 ميجابت، وغانا فى المركز التاسع بـ27.88 ميجابت، وموريشيوس عاشرا بـ 27.58 ميجابايت.

وحصدت كوبا المركز 180 الأخير عالميا مسجلة متوسط سرعة للخدمة بلغ 1.88 ميجابت.

على صعيد آخر، جاءت سنغافورة فى المركز الأول عالميا بـ 237.15 ميجابت، تلتها الصين بـ 226.77 ميجا، ثم ماناكو بـ 226.03 ميجا، وحصدت شيلي المركز الرابع بـ 224.44 ميجا ، وحصدت الإمارات المركز الخامس بـ 217.49 ميجا.

وحصدت تايلاند المركز السادس عالميا بـ 203.28 ميجا ، أعقبتها الدنمارك فى المركز السابع بـ 200.62 ميجا ، ثم هونج كونج ثامنا بـ 198.53 ميجا، وأمريكا فى المركز التاسع بـ 198.17 ميجا ، وأسبانيا عاشرا بـ 180.30 ميجا.