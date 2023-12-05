بـ41 عضوًا.. مصر أكبر الأسواق الداعمة للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين من بين 52 دولة

قال مؤمن مختار، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، إن الاتحاد يضم في عضويته حتى الآن 215 عضوًا فاعلًا و60 عضوًا غير فاعل من 52 دولة، مشيرًا إلى أن عدد الأعضاء من السوق المصرية يبلغ 41 عضوًا، ما يجعلها أكبر الأسواق الداعمة للاتحاد الأفروأسيوى.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش اللقاء التعارفي بين رئيس جمعية الإمارات للتأمين ورئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين ورؤساء شركات التأمين بالسوق المصرية، بحضور علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، خالد البادي، رئيس جمعية الإمارات للتأمين ورئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، ومحمد مظهر حمادة، مدير عام شركة العين الأهلية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأفروآسيوي، وحسين الشربيني، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للتأمين، في إطار حرص الجميع على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين أسواق التأمين العربية.

وهنأ علاء الزهيري، خالد البادي، على توليه رئاسة الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين عن الفترة من 2023 وحتى 2025، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد المصري للتأمين في دعم سوق التأمين المصرية، عبر لجانه الفنية الـ20، بالإضافة إلى أن الاتحاد يصدر نشرة إلكترونية أسبوعية بهدف رفع الوعي التأميني لدى جميع المهتمين بصناعة التأمين محليًا وعالميًا، حيث تُرسل النشرة لأكثر من 10 آلاف متابع.

وأشار إلى أمله في تفعيل بروتوكول التعاون الموقع في نوفمبر 2019 بين جمعية الإمارات للتأمين والاتحاد المصرى للتأمين، واستمرار التعاون بين الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين والاتحاد المصري للتأمين.

وتمنى خالد البادى المزيد من التعاون بين السوق الإماراتية ونظيرتها المصرية، كما أضاف أنه يعتزم خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفروآسيوي أن يتم تطوير خطط العمل بالاتحاد، ما ينعكس بشكل إيجابي على جميع أعضاء الاتحاد.

وقال شكيب أبو زيد، رئيس الاتحاد العربي للتأمين وإعادة التأمين، إن أسواق التأمين العربية ستشهد في الفترة القادمة نموًا ملحوظًا في ظل التعاون المثمر فيما بينها، ودعى جميع الحضور للتسجيل في المؤتمر القادم للاتحاد العام العربي للتأمين، المنعقد في سلطنة عمان بمنتصف شهر فبراير 2024.