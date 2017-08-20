بـ370 ألف جنيه.. هل تشتري أوبل موكا أم ألفا روميو ميتو؟

أحمد شوقي
أظهرت المقارنة بين مواصفات أوبل موكا هاي لاين وألف روميو فول أوبشن تقاربًا كبيرا في الاسعار إذ يقدر سعر الأولى بـ 369 ألف جنيه والثانية بـ 370 ألف جنيه؛ ومن ثم فإن المواصفات تعتبر العامل المرجح بين السيارتين.
ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين.
المواصفات
أوبل موكا هاي لاين
ألف روميو ميتو فول أوبشن
الوكيل
المنصور للسيارات
أبو غالي موتورز
السعر الرسمي بالألف جنيه
369
370
سعة المحرك
1364
1400
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
6
6
النمط
كروس أوفر
هاتشباك
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
140
135
عزم المحرك
200
180
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
4
3
سعة خزان الوقود (لتر)
54
45
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم)
6.9
5.5
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
الارتفاع عن الأرض
157
105
السرعة القصوى
192
209
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
17
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
لا يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED
لا يوجد
يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
يوجد
النظام الزكي لركن السيارة
لا يوجد
يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة
CD
MP3/ DVD
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
فتحة سقف كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
زجاج كهرباء أمامي
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء خلفي
يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
لا يوجد
يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مثبت سرعة
يوجد
يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
356
270
غطاء للشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
مخرج كهرباء
لا يوجد
يوجد
ناقل حركة من الجلد
لا يوجد
لا يوجد
عجلة القيادة من الجلد
لا يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
حزام أمان خلفي
يوجد
يوجد
التحكم في الزجاج بلمسة واحدة
يوجد
يوجد
مسند يد أمامي
يوجد
لا يوجد
حامل أكواب خلفي
لا يوجد
يوجد