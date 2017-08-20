سيــارات

بـ370 ألف جنيه.. هل تشتري أوبل موكا أم ألفا روميو ميتو؟

أحمد شوقيأظهرت المقارنة بين مواصفات أوبل موكا هاي لاين وألف روميو فول أوبشن تقاربًا كبيرا في الاسعار إذ يقدر سعر الأولى بـ 369 ألف جنيه والثانية بـ 370 ألف جنيه؛ ومن ثم فإن المواصفات تعتبر العامل المرجح بين السيارتين.ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين.
20 أغسطس، 2017 20 أغسطس، 2017

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أحمد شوقي

أظهرت المقارنة بين مواصفات أوبل موكا هاي لاين وألف روميو فول أوبشن تقاربًا كبيرا في الاسعار إذ يقدر سعر الأولى بـ 369 ألف جنيه والثانية بـ 370 ألف جنيه؛ ومن ثم فإن المواصفات تعتبر العامل المرجح بين السيارتين.

ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين.

المواصفات

أوبل موكا هاي لاين

ألف روميو ميتو فول أوبشن

الوكيل

المنصور للسيارات

أبو غالي موتورز

السعر الرسمي بالألف جنيه

369

370

سعة المحرك

1364

1400

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

6

6

النمط

كروس أوفر

هاتشباك

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

140

135

عزم المحرك

200

180

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

3

سعة خزان الوقود (لتر)

54

45

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم)

6.9

5.5

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

الارتفاع عن الأرض

157

105

السرعة القصوى

192

209

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

16

فوانيس ضباب أمامية

 يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED

لا يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

يوجد

النظام الزكي لركن السيارة

لا يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة 

CD

MP3/ DVD

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

فتحة سقف كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

 يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

356

270

غطاء للشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

لا يوجد

يوجد

ناقل حركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

التحكم في الزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

لا يوجد

حامل أكواب خلفي

لا يوجد

يوجد

 

 

 

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