سيــارات

بـ370 ألف جنيه.. هل تشتري أوبل موكا أم ألفا روميو ميتو؟

أحمد شوقيأظهرت المقارنة بين مواصفات أوبل موكا هاي لاين وألف روميو فول أوبشن تقاربًا كبيرا في الاسعار إذ يقدر سعر الأولى بـ 369 ألف جنيه والثانية بـ 370 ألف جنيه؛ ومن ثم فإن المواصفات تعتبر العامل المرجح بين السيارتين.ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين.