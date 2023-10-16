بـ311 مليون جنيه.. إعادة فتح منطقة مطاعم كارفور جزئيا عقب احتراقها منذ شهور بالإسكندرية

وجه أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على دعمه المتواصل لمجموعة ماجد الفطيم.

وأكد إسماعيل قائلاً: “اليوم نحتفل معا بإعادة افتتاحه بعد تجديدات بقيمة استثمارية بلغت نحو 311 مليون جنيه مصري وبنسبة أشغال وصلت إلى ١٠٠٪؜، كما أننا سنقوم بمرحلة توسعية رابعة قريبا، وذلك في إطار حرصنا أن يكون وجهة مميزة تلبي احتياجات واهتمامات جميع الزوار”.

وأضاف أن مجموعة ماجد الفطيم تتطلع إلى المزيد من التطور والاستثمار في السوق المصري الواعد وبالأخص في محافظة الإسكندرية التي تعد محافظة سياحية واقتصادية مهمة.

وعبر عن سعادته بإعادة افتتاح سيتي سنتر الإسكندرية الذي يأتي بالتزامن مع مرور 25 عاماً على تواجدها داخل جمهورية مصر العربية، وصرح إسماعيل قائلا:” تؤمن مجموعة ماجد الفطيم بدورها الفعال في دعم وتعزيز الاقتصاد المصري بجانب خلق فرص عمل وإتاحة الفرصة لمئات العلامات التجارية والمشروعات الناشئة على التواجد والنمو، فمنذ اليوم الأول لإنشاء هذا الصرح التجاري الترفيهي في عام 2003، تم تطوير سيتي سنتر الإسكندرية عدة مرات.

وكان قد شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم الافتتاح الجزئي لسيتى سنتر الإسكندرية بعد فترة من إعادة التهيئة الجزئية لمنطقة المطاعم والترفيه، والتي احترقت بسبب ماس كهربائي، وذلك بالتزامن مع مرور ٢٥ عاما على تواجد مجموعة ماجد الفطيم داخل جمهورية مصر العربية.

وفي كلمته قدم محافظ الإسكندرية الشكر لجميع العاملين لدي مجموعة ماجد الفطيم، وأكد على تقديم كافة سبل الدعم لجميع المؤسسات الاستثمارية على أرض الإسكندرية وتذليل كافة العقبات التي تواجه أي مستثمر، مؤكدا أن سيتي سنتر الإسكندرية هو وجهة سياحية واقتصادية حيوية داخل محافظة الإسكندرية يشمل مختلف عناصر الترفيه لجميع الزوار والعائلات.

ومن الجدير بالذكر ان سيتي سنتر الإسكندرية تم تطويره عدة مرات منذ إنشاءه ويقع على مساحة 226,000 متر مربع ويشمل على 188 وحدة تجارية تتضمن العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ وأحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وأحمد الشامي الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم العقارية.