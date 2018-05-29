بـ300 ألف جنيه.. هل تقتني سكودا فابيا أم تويوتا كورولا؟

المال- خاص يصل سعر سكودا فابيا A/T Actice إلى 299 ألف جنيه، فيما يصل سعر تويوتا كورولا M/T؛ أي بفارق 1000 جنيه فقط، ومع ذلك تتسع الفوارق الفنية بين السيارتين؛ فالأولى تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة…

المال- خاص

يصل سعر سكودا فابيا A/T Actice إلى 299 ألف جنيه، فيما يصل سعر تويوتا كورولا M/T؛ أي بفارق 1000 جنيه فقط، ومع ذلك تتسع الفوارق الفنية بين السيارتين؛ فالأولى تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات؛ فيما تنتمي الثانية لفئة السيارات السيدان المزودة بسعة 1600 سي سي بناقل حركة يدوي سداسي السرعات.





ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين لتوضيح أبرز نقاط التشابه والاختلاف: