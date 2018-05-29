سيــارات

بـ300 ألف جنيه.. هل تقتني سكودا فابيا أم تويوتا كورولا؟

المال- خاص يصل سعر سكودا فابيا A/T Actice إلى 299 ألف جنيه، فيما يصل سعر تويوتا كورولا M/T؛ أي بفارق 1000 جنيه فقط، ومع ذلك تتسع الفوارق الفنية بين السيارتين؛ فالأولى تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة…

7:34 م, الثلاثاء, 29 مايو 18 7:34 م, الثلاثاء, 29 مايو 18

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المال- خاص

يصل سعر سكودا فابيا A/T Actice إلى 299 ألف جنيه، فيما يصل سعر تويوتا كورولا M/T؛ أي بفارق 1000 جنيه فقط، ومع ذلك تتسع الفوارق الفنية بين السيارتين؛ فالأولى تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات؛ فيما تنتمي الثانية لفئة السيارات السيدان المزودة بسعة 1600 سي سي بناقل حركة يدوي سداسي السرعات.

ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين لتوضيح أبرز نقاط التشابه والاختلاف:

المواصفات

سكودا فابيا 1.2 A/T Actice

تويوتا كورولا 1.6 M/T

الوكيل

كيان إيجيبت

تويوتا إيجيبت

السعر الرسمي

299

300

ناقل الحركة

أتوماتيك

يدوي

النمط

هاتشباك

سيدان

سعة المحرك

1197

1598

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

7

6

قوة المحرك

110

120

عزم المحرك

175

154

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

4

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

4.6

5.9

السرعة القصوى كم/ الساعة

196

190

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

لا يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

لا يوجد

مقاس الجنوط

15

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

لا يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

لا يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED

لا يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

MP3/DVD

CD/CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

لا يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

لا يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

يوجد

طفاية سجائر متحركة

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

قفل مركزي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

لا يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

لا يوجد

ماسك الكوب

غطاء للشنطة الخلفية

يوجد

لا يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

بالإضاءة

مخرج كهرباء

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية

لا يوجد

لا يوجد

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