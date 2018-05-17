بـ30 ألف سهم.. مستثمر يرفع حصته في العبور للاستثمار العقاري

رجب عزالدينأعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري قيام العميل محمد بن يوسف بن خلف السويط، بشراء عدد 30 ألف سهم في الشركة بقيمة إجمالية 260 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت بعد العملية إلى 1.41 % فى أسهم الشركة مقارنة بنحو 0.9% قبل العملية.

رجب عزالدين

أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري قيام العميل محمد بن يوسف بن خلف السويط، بشراء عدد 30 ألف سهم في الشركة بقيمة إجمالية 260 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن نسبة مساهمة العميل المذكور ارتفعت بعد العملية إلى 1.41 % فى أسهم الشركة مقارنة بنحو 0.9% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 8.68 جنيه للسهم وتم التنفيذ بواسطة شركة ايفا للسمسرة فى الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 22 مليون جنيه، موزعا على 5.8 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.