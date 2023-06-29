بـ3.8 مليون جنيه.. «تاج» لتامر حسني يحتل المركز الثاني في موسم عيد الأضحى

استطاع النجم تامر حسني التفوق بفيلمه السينمائي الجديد “تاج” بموسم عيد الأضحى السينمائي ، واحتلال المرتبة الثانية بعد فيلم “بيت الروبي” للنجم كريم عبد العزيز ، ويأتي بعد فيلم تاج فيلم ” البعبع” للنجم أمير كرارة وفيلم ” مستر إكس” للنجم أحمد فهمي.

ويقدم تامر حسني في فيلمه الجديد “تاج” ، شخصيتين توأم اسمهما تاج وهارون ويتعرضان للكثير من المواقف الصعبة خلال أحداث الفيلم.

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات صحفية، أن فيلم تاج للنجم تامر حسني استطاع تحقيق 3 ملايين و834 ألف جنيه في أول أيام عيد الأضحى المبارك.