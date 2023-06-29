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بـ3.8 مليون جنيه.. «تاج» لتامر حسني يحتل المركز الثاني في موسم عيد الأضحى

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ويقدم تامر حسني في فيلمه الجديد "تاج" ، شخصيتين توأم اسمهما تاج وهارون ويتعرضان للكثير من المواقف الصعبة خلال أحداث الفيلم

بـ3.8 مليون جنيه.. «تاج» لتامر حسني يحتل المركز الثاني في موسم عيد الأضحى
أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:21 م, الخميس, 29 يونيو 23

استطاع النجم تامر حسني التفوق بفيلمه السينمائي الجديد “تاج” بموسم عيد الأضحى السينمائي ، واحتلال المرتبة الثانية بعد فيلم “بيت الروبي” للنجم كريم عبد العزيز ، ويأتي بعد فيلم تاج فيلم ” البعبع” للنجم أمير كرارة وفيلم ” مستر إكس” للنجم أحمد فهمي.

ويقدم تامر حسني في فيلمه الجديد “تاج” ، شخصيتين توأم اسمهما تاج وهارون ويتعرضان للكثير من المواقف الصعبة خلال أحداث الفيلم.

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات صحفية، أن فيلم تاج للنجم تامر حسني استطاع تحقيق 3 ملايين و834 ألف جنيه في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:21 م, الخميس, 29 يونيو 23