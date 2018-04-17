بـ23250 جنيها للمتر .. بيع هايبر ماركت في مزاد بالعاشر من رمضان

قال المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم بيع هايبر ماركت في مزاد علني، بمساحة 1600 م2 بسعر 23250 جنيها للمتر المربع، وبلغ السعر الإجمالي 37.5 مليون جنيه. وأوضح في بيان اليوم الثلاثاء أنه…

قال المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم بيع هايبر ماركت في مزاد علني، بمساحة 1600 م2 بسعر 23250 جنيها للمتر المربع، وبلغ السعر الإجمالي 37.5 مليون جنيه.

وأوضح في بيان اليوم الثلاثاء أنه تم بيع 3 صيدليات وعدد من المحال التجارية، بمساحات متنوعة، موزعة كالتالى: فى منطقة غرب الحى العاشر، (صيدلية رقم 1 بمساحة ٣٠.٦٣م٢، بسعر ٦٣ ألف جنيه للمتر المربع، بإجمالى مبلغ حوالى ٢ مليون جنيه – محل رقم 2 بمساحة ٢٩.١٨ م٢، بسعر ٢٤ ألف جنيه للمتر المربع، بإجمالى مبلغ حوالى ٧٥٠ ألف جنيه – محل رقم 3 بمساحة ١٥.١٥ م٢، بسعر ٢٤٥٥٠ ألف جنيه للمتر المربع، بإجمالى مبلغ حوالى٣٨٢ ألف جنيه)، وفى منطقة جنوب الحى العاشر، (صيدلية رقم 1 بمساحة ٣٠.٦٣م٢، بسعر ٧٠٠٥٠ جنيها للمتر المربع، بإجمالى مبلغ حوالى ٢.٢ مليون جنيه – محل رقم 2 بمساحة ٢٩.١٨ م٢، بسعر ٢٤.١٠٠ جنيه للمتر المربع، بإجمالى مبلغ حوالى ٧٠٣ آلاف جنيه – محل رقم 3 بمساحة ١٥.١٥ م٢، بسعر٣٥.٥٠٠ ألف جنيه للمتر المربع، بإجمالى مبلغ حوالى ٥٥٢ ألف جنيه)، وفى المجاورة (77)، (صيدلية رقم 1 بمساحة ٣٠.٦٣م٢، بسعر ٤٥.٥٠٠ جنيه للمتر المربع، بإجمالي مبلغ حوالى ١.٤ مليون جنيه)، وفى المجاورة (28)، (محل رقم 3 بمساحة ١٥.١٥ م٢، بسعر ١٦١٠٠ جنيه للمتر المربع، بإجمالى مبلغ حوالى ٢٥٠ ألف جنيه).