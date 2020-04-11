بـ20 ألف حالة وفاة.. أمريكا تتصدر ضحايا «كورونا» في العالم لأول مرة

قفز عدد الوفيات فى الولايات المتحدة إلى أكثر من 3 آلاف ضحية أمس وبحوالى 2000 اليوم السبت.

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت لأول مرة دول العالم في عدد الوفيات التى تجاوزت 19 ألف و700 أمريكي وأيضا عدد الإصابات التى بلغت أكثر من 506 ألف حالة من عدوى فيروس كورونا.

وتفوقت أمريكا على إيطاليا وإسبانيا اللتين ظلتا تحتلان أول مركزين فى عدد الوفيات طوال الأسابيع الماضية ليصل إجمالي الوفيات والإصابات على مستوى العالم أكثر من 106 آلاف و500 شخصا ومليون و735 ألف إصابة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن فيروس كورونا اجتاح الولايات المتحدة منذ مارس الماضى فقط بسرعة هائلة بقيادة نيويورك ونيوجيرسى وكاليفورنيا.

وقفز عدد الوفيات فى الولايات المتحدة بأكثر من 3 آلاف ضحية أمس وبحوالى 2000 ضحية اليوم السبت.

ورغم أن فيروس كورونا ظهر فى مدينة ووهان الصينية منذ أواخر ديسمبر الماضى إلا أنه انتشر حاليا فى 216 دولة.

قائمة جديدة بأكبر 10 دول بعدد الوفيات من فيروس كورونا

ووضعت وكالة بلومبرج قائمة جديدة اليوم بأكبر 10 دول فى عدد الوفيات من الفيروس وليس الإصابات على مستوى العالم .

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بات وباء عالميا فى 11 مارس الماضي فقط لتزايد انتشاره فى دول أوروبا.

واستطاعت الصين احتواء الوباء بأن أغلقت المدن والحدود والمتاجر المصانع والأسواق المالية والشركات وحظرت الرحلات الجوية من وإلى الصين.

واحتلت إيطاليا المركز الثانى بعد الولايات المتحدة لارتفاع عدد الوفيات لحوالى 19.5 ألف إيطالى والإصابات تجاوزت 152 ألف حالة.

وبعدها إسبانيا التى زادت الإصابات فيها على 161.8 ألف، بينما عدد الوفيات وصلت إلى 16.4 ألف حالة.

وجاءت فرنسا بالمركز الرابع بوفاة 13.2 ألف وإصابة 126 ألف، ثم بريطانيا بحوالى 9.9 ألف شخصا و 80 ألف إصابة.

وقفزت إيران لأول مرة للمركز السادس مع ارتفاع عدد الوفيات فيها إلى 4.4 ألف والإصابات تجاوزت 70 ألف حالة.

وظهرت بلجيكا فى المركز السابع بوفيات بلغت 3346 شخصا وإصابة ما يزيد عن 28 ألف حالة وبعدها الصين بالمركز الثامن.

ورغم أن فيروس كورونا ظهر أصلا بالصين إلا أن الوفيات توقفت عند 3339 آلاف حالة والإصابات 82 ألف حالة.

وتراجعت ألمانيا إلى المركز التاسع مع توقف عدد الوفيات عند 2767 ضحية والإصابات 123.8 ألف حالة.

وتذيلت هولندا المركز العاشر فى قائمة بلومبرج بوفيات 2652 هولندى وإصابة مايزيد عن 24.5 ألف حالة.