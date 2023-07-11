بـ15 مليون دولار.. تفاصيل اتفاقية «تغير المناخ» قبل إقرارها من «النواب»

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والسياحة والطيران المدني والعلاقات الخارجية ، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29/9/2022.

ووفقا للتقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب فإن الاتفاقية تهدف لتعزيز قدرة مصر على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.

واستعرض تقرير اللجنة النتائج المتوقعة للاتفاقية ومنها تعزيز النظم المناخية، وأيضاً تمويل البنية التحتية للمناخ وتطوير وإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة السياحة وتحسينها لبناء قدرة الأصول الطبيعية والثقافية على الصمود مع زيادة الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية.

بالإضافة لإمكانية تغيير هذه النتائج بواسطة اتفاق كتابي من جانب الممثلين المفوضين من الأطراف بدون إجراء تعديل رسمي لهذه الاتفاقية.

كما أشار التقرير إلى أنه بموجب الاتفاقية، فإن الوكالة الأمريكية تمنح ج.م.ع. طبقاً لشروط هذه الاتفاقية، مبلغاً لا يزيد على خمسة عشر مليون دولار أمريكي (المنحة).

وتقدم المنحة على دفعات بحيث تخضع الدفعات المتتالية لمدى ما يتوفر لدى الوكالة الأمريكية من تمويلات لهذا الغرض وللاتفاق المُتبادل بين الأطراف على الاستمرار في الوقت الذي يحين فيه تقديم كل دفعة تالية.

ويعد تاريخ اكتمال المساعدة هو 30 سبتمبر 2027 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الأطراف كتابة، وهو التاريخ الذي يُقدر فيه الأطراف أن جميع الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف ونتائجه قد اكتملت.