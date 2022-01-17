بـ14 مليون دولار.. السينما المصرية تحقق أعلى الإيرادات في دور العرض السعودية

رغم أن عدد قاعات السينمات بالسعودية لا تتجاوز 53 شاشة

حققت السينما المصرية نجاحا كبيرا في دور العرض السعودية مؤخرا وأعلنت مجلة فاريتي الأمريكية أنها حققت إيرادات مرتفعة خاصة بفيلم “وقفة رجالة” الذي طرح العام الماضي وقام ببطولته سيد رجب وماجد الكدواني وشريف دسوقي، وبلغ حجم إيرادته 14 مليون دولار بما يعادل 235 مليون جنيه مصري.

وذلك رغم أن عدد قاعات السينمات بالسعودية لا تتجاوز 53 شاشة، وهو رقم قياسي في إيرادات الفيلم المصري.

خيرية البشلاوي : هذا النجاح لا يعبر بالضرورة عن النخبة بالسعودية

قالت الناقدة خيرية البشلاوي لـ”المال” إن الجمهور دائما يكون له شخصية مطبوعة بثقافة البلد الذي يعيش فيه والظروف العامة التي تحكمه والفكر السائد فيه والمفاهيم الخاصة بالترفيه وليس الفن ونوع هذا الترفيه الذي يكشف ذوق هذا الجمهور.

وأضافت: “يجب أن ندرس حالة هذا الجمهور وتركيبته ليس فقط الجمهور السعودي لنعلم أسباب نجاح فيلم وقفة رجالة بهذا المستوى في السينمات السعودية، وماسبب مساندتهم لهذا الفيلم بهذا الشكل ودفع أموال كثيرة فيه تصل إلى 235 مليون جنيه مصري”.

وأوضحت أن هذا النجاح في السينمات السعودية ليس بالضرورة يعبر عن حال النخبة بالسعودية، لأنه مجتمع يحاول أن يخرج من العادات القديمة التي كانت تغوص فيه لسنوات طويلة ومفاهيم مكبلة جدا لقطاع كبير، لذلك الخروج من الحصار الأول يكون نوعا من الترفيه.

وأكدت أن أي نجاح للسينما المصرية شيئا مميزا لكن مع النجاح الزائد يجب أن ندرس أسبابه وما العناصر التي تواجدت في هذا الفيلم تحديدا والتي لامست مشاعر الجمهور في السعودية في مدينة معينة في الظروف التي نعيشها بانفتاح السعودية بصورة كبيرة حتى نحكم على الأمر بشفافية .

دعاء حلمي : فيلم وقفة رجالة جيد ولطيف لكن يخلو من الموضوع والمضمون

وقالت الناقدة دعاء حلمي إن نجاح فيلم وقفة رجالة في السينمات السعودية بهذا المستوى يرجع لتعطش الجمهور هناك للسينما بصورة عامة وليس لنظيرتها المصرية في حد ذاته.

واستطردت أن فيلم وقفة رجالة جيد ولطيف لكن يخلو من الموضوع والمضمون فهو عبارة عن أشخاص يضحكون معا طيلة أحداث الفيلم فقط.

وأكدت أن نجاحه في السعودية بهذا الشكل بسبب توقيت معين لعرضه بالسينمات هناك، يشعر فيه الجمهور أنه يحتاج للضحك والبهجة والكوميديا وليس معنى نجاح فيلم سينمائي معين بدرجة كبيرة أنه رائع فنيا.

وتابعت أن فيلم الجريمة مثلا لأحمد عز ليس جيدا وبرغم ذلك حقق رقما كبيرا في إيراداته اليومين الماضيين، ولو قارنا فيلم هندي عرض بالسينمات السعودية بفيلم وقفة رجالة أعتقد أن إيراداته هي التي ستحدد هل نجاح وقفة رجالة بهذا الشكل في السعودية بسبب تميزه وجودته أم لأن الجمهور متعطش للسينما ليس أكثر بعد حرمانه منها لسنوات طويلة جدا.