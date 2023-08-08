بـ14 محافظة.. «القباج»: بدء المرحلة التجريبية لـ«هنوصلك» خلال أغسطس الحالي

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء المرحلة التجريبية مع بداية شهر أغسطس الحالي، وذلك في محافظات” القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسكندرية- المنوفية- الغربية- الشرقية- الدقهلية- كفر الشيخ- شمال سيناء- الإسماعيلية- السويس- قنا- سوهاج”، وسيتم التوسع التدريجي في أماكن تغطية الحملة، بما يشمل كل أنحاء الجمهورية.

وأكدت أن الحملة تعتمد آليات عملها على تفعيل مكاتب تأهيل متنقلة في كل مراكز وقرى مصر، وسيتم الإعلان عن مواعيد تواجد الحملات للمكاتب المتنقلة من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والمحافظات والجمعيات الشريكة.

وأوضحت أن هناك مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، والقيام بطَرق الأبواب، والمسح الشامل لحالات الإعاقة، وعمل زيارات منزلية، مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية.

كما قررت الوزارة تحملها مصروفات الكشف الوظيفي، نيابة عن المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالغة الشدة والشديدة في مناطق تواجد الحملة،

بالإضافة إلى دورها في التوعية بالإجراءات الواجبة للإعاقات المتوسطة والبسيطة، والخاصة بالتسجيل بمنظومة وزارة الصحة والسكان، وكيفية استكمال بقية الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقة.

وفي إطار حملة “المليون بطاقة خدمات متكاملة”، أعلنت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن “الإعاقات البسيطة- المستوى الأول”،

حيث وافق مجلس الوزراء على طلب بدء التسجيل الإلكتروني في بقية مراحل إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة؛ من الإعاقات الحركية والذهنية والبصرية والسمعية واضطراب طيف التوحد وأمراض الدم.