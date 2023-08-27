بـ1.8 مليار جنيه.. «بلتون المالية القابضة» تترأس تداولات الأسهم المقيدة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

حصد سهم «بلتون المالية القابضة» على المركز الأول من حيث قيمة التداولات بالسوق الرئيسية في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه بدون الصفقات بعد التعامل على 534 مليون ورقة مالية.

وجاء «البنك التجاري الدولي-مصر» في المركز الثاني بـ 1.6 مليار جنيه ، و«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» في الثالث بـ 871.5 مليون جنيه، يليها «زهراء المعادي للاستثمار والتعمير» في الرابع بـ 392.95 مليون جنيه، ثم «مجموعة إي إف جي القابضة» في الخامس بـ 326.02 مليون جنيه.

الجراف التالي يوضح أعلى 10 أسهم من حيث قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي الممتد من 20 أغسطس إلى 24 أغسطس 2023: