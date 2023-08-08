بـ1.08 مليار جنيه.. «بلتون القابضة» تتصدر تداولات البورصة لليوم الثالث على التوالي

تصدرت شركة «بلتون المالية القابضة» قائمة الأسهم المتداولة بالسوق الرئيسية في البورصة المصرية من حيث قيمة التداولات دون الصفقات، لليوم الثالث على التوالي ضمن جلسات الأسبوع الحالي.

وسجلت تداولات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة الثلاثاء، قيمة بلغت 3.07 مليار جنيه دون الصفقات، بعد التعامل على 973.06 مليون ورقة مالية، من خلال 78.5 ألف عملية.

وحصدت شركة «بلتون المالية القابضة» المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات- دون الصفقات- في السوق الرئيسية بـ1.08 مليار جنيه، أي ما يمثل 36% من الإجمالي، بعد التعامل على 275.1 مليون ورقة مالية.

وجاء في المرتبة الثانية «البنك التجاري الدولي-مصر» بقيمة 541.8 مليون جنيه، يليه «مجموعة إي إف جي القابضة» في الثالثة بـ215.6 مليون جنيه،

ثم «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» في الرابعة بـ155.3 مليون جنيه، و«فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في الخامسة بـ150.8 مليون جنيه.

وحصدت «دايس للملابس الجاهزة» المرتبة السادسة بقيمة 62.6 مليون جنيه، يليها «جي بي كوربوريشن» في السابعة بـ54.2 مليون جنيه،

ثم «إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية» في الثامنة بـ29.7 مليون جنيه، و«أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية» بـ29.04 مليون جنيه في التاسعة بـ29.04 مليون جنيه، فيما جاءت «حديد عز» في العاشرة بـ27.4 مليون جنيه.