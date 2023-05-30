بـ 85.4 مليارًا.. الدولار يستحوذ على نصيب الأسد من عملات ديون مصر حتى يونيو 2021

استحوذ الدولار الأمریكي، حسب التقرير السنوي لعام 2020/ 2021 الصادر عن البنك المركزي المصري، على النصیب الأكبر من إجمالي المدیونیة الخارجیة بقیمة 85.4 مليار دولار؛ نظرًا لوجود التزامات قائمـة بالدولار الأمریكي تستحـق لدول دائنة بخلاف الولایات المتحدة، يليه وحدات حقوق السحب الخاصة بما قيمته 22.6 مليار دولار.

وجاء اليورو في المرتبة الثانية، بما يمثل 17.5 مليار دولار، ثم اليوان الصيني بنحو 3.9 مليار دولار، فالدينار الكويتي بنحو 3.7 مليار دولار، والين الياباني بما يمثل 2.6 مليار دولار، وتمثل العملات الأخرى نحو 2.2 مليار دولار.



هيكل الدين الخارجي

تشیر بیانات الدین الخارجي حسب آجال الاستحقاق الأصلیة، وفقًا لتقرير «

الدين الخارجي طويل الأجل

» سالف الذكر، إلى أن الدیون طویلة الأجل المضمونة وغیر المضمونة بلغت نحو 124.2 ملیار دولار في نھایة یونیو 2021م، بما يمثل نحو 90.1% من إجمالي الدين الخارجي، معظمھا من المؤسسات الدولیة والإقلیمیة، والسندات، وودائع غیر المقیمین.وبلغت الدیون قصیرة الأجل نحو 13.7 مليار دولار، بما يعادل 9.9% من إجمالي الدين الخارجي.

وفيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي طويل الأجل، حتى نهاية يونيو 2021، فقد بلغ رصید المدیونیة المستحقة للمؤسسات الدولیة والإقلیمیة 50 مليار دولار مقابل 43 مليار دولار في نهاية يونيو 2020، بارتفاع نحو 7 مليارات دولار.

وسجل الرصید القائم لإجمالي السندات المطروحة بالخارج (حیازة غیر المقیمین) نحو 28.7 مليار دولار مقابل 23.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2020.

وتمثل هذا الرصيد في نحو 355.4 مليون دولار على هيئة سندات سيادية، و23.1 مليار دولار سندات أوروبية مصدرة بالدولار، و4.5 ملیار دولار سندات أوروبیة مصدرة بالیورو، وأخيرًا 737.2 مليون دولار سندات خضراء مصدرة بالدولار.



الدين قصير الأجل

بلغ رصید الدین الخارجي قصیر الأجل وفقًا لآجال الاستحقاق الأصلیة في نھایة یونیو 2021 نحو 13.7 مليار دولار (بما يمثل 9.9% من إجمالي الدين الخارجي، وبما نسبته 33.8% من صافي الاحتياطيات الدولية) مقابل 10.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.

وسجل رصيد الدين الخارجي قصير الأجل، وفقًا لآجال الاستحقاق المتبقية بالدولار، نحو 36.7 مليار دولار، وبما يمثل 26.6% من إجمالي الدين الخارجي، وما نسبته 90.3% من صافي الاحتياطيات الدولية.