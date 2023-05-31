بـ 8.2 مليار دولار.. مصر أكبر دولة إفريقية حصلت على تمويلات إنمائية في 2021

استحوذت مصر، حسب تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي الصادر عن بنك التنمية الأفريقي، على نصيب الأسد من إجمالي التمويلات الإنمائية التي حصلت على القارة الإفريقية خلال 2021، إذ حصلت على إجمالي تمويلات بنحو 8.2 مليار دولار.

وسجلت التمويلات الإنمائية الرسمية (ODA) لأفريقيا، بحسب التقرير الذي حصلت «المال» على نسخة منه، نحو 65 مليار دولار في عام 2021م، بمعدل نمو بلغ 28% عن العام السابق.

وحلت مصر في المرتبة الأولى من حيث الحصول على التمويلات الإنمائية الرسمية في 2021 بنحو 8.2 مليار دولار، وبنسبة 428%، تلتها غينيا الاستوائية مستحوذة على نسبة تقدر بنحو 115% من إجمالي التمويلات المقدمة لدول القارة.



وجاءت أنجولا في المرتبة الثالثة لتستحوذ على 109% من إجمالي التمويلات، ثم الجابون بنحو 82%، تلتها السودان مستحوذة على 60% من إجمالي التمويلات الإنمائية المقدمة للقارة السمراء (نحو 3.8 مليارات دولار).

واقتنصت إثيوبيا خلال 2021 إجمالي تمويلات إنمائية قدرت بنحو 4 مليارات دولار، وحصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية على 3.5 مليارات دولار، فيما حصلت نيجيريا تمويلات بقيمة 3.4 مليارات دولار، وأخيرًا كينيا التي حصلت على تمويلات بنحو 3.1 مليارات دولار.



دعم المجتمع الدولي لحكومات القارة



وعزا التقرير الصادر عن بنك التنمية الأفريقي هذا الارتفاع المفاجئ في التمويلات الإنمائية الرسمية منذ عام 2020 دعم المجتمع الدولي ومساعدته لحكومات الأفريقية على معالجة الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا وما نتج عنها من ظروف وتبعات وخيمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وحصلت أكبر الدول الأفريقية المتلقية للتمويلات في عام 2021 على أكثر من نصف إجمالي تدفقات التمويلات الإنمائية الرسمية إلى القارة.



بناء اقتصادات أكثر مرونة



وأشار التقرير إلى أن الدول الأفريقية بحاجة إلى الاستفادة من الدعم الخارجي لمعالجة نقاط الضعف القائمة وبناء اقتصادات أكثر مرونة، لا سيما بالنظر إلى المخاطر التي قد تعيد الاقتصادات المتقدمة إلى تخصيص الموارد لإعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في أوكرانيا على حساب الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية لأفريقيا.



الاستثمار الأجنبي المباشر



ورصد التقرير الصادر خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ بمصر ارتفاع إجمالي التدفقات المالية الخارجية إلى أفريقيا “الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساعدات الإنمائية الرسمية، والتحويلات” بحوالي نسبة 20% بعد تراجعها في عام 2020، لتصل إلى 216.5 مليار دولار في عام 2021.