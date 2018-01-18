بـ 650 ألف جنيه.. هل تشتري أوبل كاسكادا أم هيونداي سوناتا؟

المال خاص
تباع السيارتان أوبل كاسكادا A/T CC وهيونداي سوناتا A/T GLS Topline بمبلغ 650 ألف جنيه بالسوق المحلية؛ ما يعني تحييد العامل السعري فيما يتعلق بحسم القرارات الشرائية وتفضيلات المستهلكين، وتزداد أهمية العامل الفني المتعلق بالمواصفات وخدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار.
وتنتمي سيارة أوبل لشريحة السيارات الـ”كابورليه”، وهي مزودة بمحرك سعته 1600 سي سي بقوة 170 حصانًا وعزم 260 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، فيما تنتمي سيارة هيونداي لفئة السيارات السيدان المزودة بمحرك 1600 سي سي بقوة 180 حصانًا وعزم أقصى 270 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات. ويعرض الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين مواصفات السيارتين.
المواصفات
أوبل كاسكادا A/T CC
هيونداي سوناتا A/T GLS Topline
الوكيل
المنصور للسيارات
جي بي أوتو غبور
السعر الرسمي بالألف جنيه
650
650
سعة المحرك
1598
1600
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
6
7
النمط
كابورليه
سيدان
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
170
180
عزم المحرك
260
270
التسارع من 0- 100 كم/ ساعة
9.2
8.3
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
4
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
7.3
13.4
سعة خزان الوقود (لتر)
56
70
الارتفاع عن الأرض
145
135
السرعة القصوى
219
229
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
يوجد
يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط الرياضية
18
18
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مساحات خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
يوجد
يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
يوجد
يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الذكي لركن السيارة
لا يوجد
يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة
MP3/DVD
MP3/DVD
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي
يوجد
يوجد