بـ 650 ألف جنيه.. هل تشتري أوبل كاسكادا أم هيونداي سوناتا؟

المال خاصتباع السيارتان أوبل كاسكادا A/T CC وهيونداي سوناتا A/T GLS Topline بمبلغ 650 ألف جنيه بالسوق المحلية؛ ما يعني تحييد العامل السعري فيما يتعلق بحسم القرارات الشرائية وتفضيلات المستهلكين، وتزداد أهمية العامل الفني المتعلق بالمواصفات وخدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار.وتنتمي سيارة أوب

المال خاص

تباع السيارتان أوبل كاسكادا A/T CC وهيونداي سوناتا A/T GLS Topline بمبلغ 650 ألف جنيه بالسوق المحلية؛ ما يعني تحييد العامل السعري فيما يتعلق بحسم القرارات الشرائية وتفضيلات المستهلكين، وتزداد أهمية العامل الفني المتعلق بالمواصفات وخدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار.

وتنتمي سيارة أوبل لشريحة السيارات الـ”كابورليه”، وهي مزودة بمحرك سعته 1600 سي سي بقوة 170 حصانًا وعزم 260 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، فيما تنتمي سيارة هيونداي لفئة السيارات السيدان المزودة بمحرك 1600 سي سي بقوة 180 حصانًا وعزم أقصى 270 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات. ويعرض الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين مواصفات السيارتين.

