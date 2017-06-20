بـ 620 ألف جنيه.. هل تقتني أوبل كاسكادا أم BMW 318i ؟

يبلغ سعر السيارتين أوبل كاسكادا و BMW 318i Luxury في السوق المحلية 620 ألف جنيه، لكن مواصفاتهما مختلفة من عدة أوجه؛ فالأولى مزودة بمحرك رباعي الاسطوانا؛ سعة 1600 سي س؛ بقوة 170 حصان وعزم 260 نيوتن؛ فيما تم تزويد الثانية بمحرك ثلاثي الاسطوانات؛ سعة 1500 سي سي؛ وقوة 136 حصان وعزم 220 نوتن.

وكذلك؛ تنتمي سيارة أوبل لشريحة السيارات الـ”كابورليه” ثنائية الأبواب ورباعية المقاعد؛ كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات؛ فيما تنتمي سيارة BMW لشريحة السيارات الـ”سيدان” المزودة رباعية الأبواب وخماسية المقاعد، كما أنها مزودة بناقل حركة ستيبترونيك ثماني السرعات.

ورغم ذلك؛ تتشابه السيارتان في العديد من المواصفات. ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين؛ ويتضح من خلالها مدى الاختلاف والتشابه بينهما: