بـ 620 ألف جنيه.. هل تقتني أوبل كاسكادا أم BMW 318i ؟

أحمد شوقي يبلغ سعر السيارتين أوبل كاسكادا و BMW 318i Luxury في السوق المحلية 620 ألف جنيه، لكن مواصفاتهما مختلفة من عدة أوجه؛ فالأولى مزودة بمحرك رباعي الاسطوانا؛ سعة 1600 سي س؛ بقوة 170 حصان وعزم 260 نيوتن؛ فيما تم تزويد الثانية بمحرك ثلاثي الاسطوانات؛ سعة 1500 سي سي؛ وقوة 136 حصان وعزم 220 نوتن. وكذلك؛ تنتمي سيارة أوبل لشريحة السيارات الـ”كابورليه” ثنائية الأبواب ورباعية المقاعد؛ كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات؛ فيما تنتمي سيارة BMW لشريحة السيارات الـ”سيدان” المزودة رباعية الأبواب وخماسية المقاعد، كما أنها مزودة بناقل حركة ستيبترونيك ثماني السرعات. ورغم ذلك؛ تتشابه السيارتان في العديد من المواصفات. ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين؛ ويتضح من خلالها مدى الاختلاف والتشابه بينهما: المواصفات أوبل كاسكادا BMW 318i Luxury الوكيل المنصور للسيارات البافارية للسيارات السعر الرسمي بالألف جنيه 620 620 سعة المحرك 1600 1499 ناقل الحركة أوتوماتيك ستيبترونيك عدد السرعات 6 8 النمط كابورليه سيدان عدد الاسطوانات 4 3 العزم الأقصى 260 220 قوة المحرك 170 136 التسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة 9,2 8,9 نوع الجر أمامي أمامي عدد المقاعد 4 5 عدد الأبواب 2 4 متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم) 7,3 5,4 السرعة القصوى 219 210 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد كراسي كهربائية لا يوجد يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل يوجد يوجد برنامج التوازن الإلكتروني يوجد يوجد نظام تنبيه ضد السرقة يوجد يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد لا يوجد مقاس الجنوط 18 17 فوانيس ضباب أمامية يوجد يوجد مساحات خلفية لا يوجد يوجد مرايات جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايا الجانبية كهربائيًا يوجد يوجد إشارات بالمرايا الجانبية لا يوجد يوجد إضاءة المصابيح زنون يوجد لا يوجد مساحات للمصابيح الأمامية يوجد لا يوجد سبويلر خلفي لا يوجد لا يوجد النظام الصوتي يوجد يوجد مشغل أقراص مدمجة CD يوجد يوجد مساند رأس أمامية يوجد يوجد مساند رأس خلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي وخلفي لا يوجد يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد مدخل USB يوجد يوجد بلوتوث يوجد يوجد زر تشغيل وإيقاف المحرك لا يوجد يوجد كاميرا خلفية لا يوجد يوجد مثبت سرعة يوجد يوجد كشافات امامية حساسة للإضاءة لا يوجد يوجد نور بالشنطة الخلفية يوجد يوجد مسند يد أمامي يوجد يوجد قفل مركزي للأبواب يوجد يوجد حامل أكواب أمامي يوجد يوجد أماكن تخزين بالأبواب الخلفية يوجد يوجد إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية يوجد يوجد
يبلغ سعر السيارتين أوبل كاسكادا و BMW 318i Luxury في السوق المحلية 620 ألف جنيه، لكن مواصفاتهما مختلفة من عدة أوجه؛ فالأولى مزودة بمحرك رباعي الاسطوانا؛ سعة 1600 سي س؛ بقوة 170 حصان وعزم 260 نيوتن؛ فيما تم تزويد الثانية بمحرك ثلاثي الاسطوانات؛ سعة 1500 سي سي؛ وقوة 136 حصان وعزم 220 نوتن.
وكذلك؛ تنتمي سيارة أوبل لشريحة السيارات الـ”كابورليه” ثنائية الأبواب ورباعية المقاعد؛ كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات؛ فيما تنتمي سيارة BMW لشريحة السيارات الـ”سيدان” المزودة رباعية الأبواب وخماسية المقاعد، كما أنها مزودة بناقل حركة ستيبترونيك ثماني السرعات.
ورغم ذلك؛ تتشابه السيارتان في العديد من المواصفات. ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين؛ ويتضح من خلالها مدى الاختلاف والتشابه بينهما:
المواصفات
أوبل كاسكادا
BMW 318i Luxury
الوكيل
المنصور للسيارات
البافارية للسيارات
السعر الرسمي بالألف جنيه
620
620
سعة المحرك
1600
1499
ناقل الحركة
أوتوماتيك
ستيبترونيك
عدد السرعات
6
8
النمط
كابورليه
سيدان
عدد الاسطوانات
4
3
العزم الأقصى
260
220
قوة المحرك
170
136
التسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة
9,2
8,9
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
4
5
عدد الأبواب
2
4
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
7,3
5,4
السرعة القصوى
219
210
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
يوجد
يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
لا يوجد
مقاس الجنوط
18
17
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
مساحات خلفية
لا يوجد
يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة CD
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية
يوجد
يوجد
مساند رأس خلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
لا يوجد
يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
لا يوجد
يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
يوجد
مثبت سرعة
يوجد
يوجد
كشافات امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
يوجد
نور بالشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
مسند يد أمامي
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
يوجد
يوجد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
يوجد