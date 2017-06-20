سيــارات

بـ 620 ألف جنيه.. هل تقتني أوبل كاسكادا أم BMW 318i ؟

أحمد شوقييبلغ سعر السيارتين أوبل كاسكادا و BMW 318i  Luxury في السوق المحلية 620 ألف جنيه، لكن مواصفاتهما مختلفة من عدة أوجه؛ فالأولى مزودة بمحرك رباعي الاسطوانا؛ سعة 1600 سي س؛ بقوة 170 حصان وعزم 260 نيوتن؛ فيما تم تزويد الثانية بمحرك ثلاثي الاسطوانات؛ سعة 1500 سي سي؛ وقوة 136 حصان وعزم 220
7:12 م, الثلاثاء, 20 يونيو 17 7:12 م, الثلاثاء, 20 يونيو 17

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد شوقي

يبلغ سعر السيارتين أوبل كاسكادا و BMW 318i  Luxury في السوق المحلية 620 ألف جنيه، لكن مواصفاتهما مختلفة من عدة أوجه؛ فالأولى مزودة بمحرك رباعي الاسطوانا؛ سعة 1600 سي س؛ بقوة 170 حصان وعزم 260 نيوتن؛ فيما تم تزويد الثانية بمحرك ثلاثي الاسطوانات؛ سعة 1500 سي سي؛ وقوة 136 حصان وعزم 220 نوتن.

وكذلك؛ تنتمي سيارة أوبل لشريحة السيارات الـ”كابورليه” ثنائية الأبواب ورباعية المقاعد؛ كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات؛ فيما تنتمي سيارة BMW لشريحة السيارات الـ”سيدان” المزودة رباعية الأبواب وخماسية المقاعد، كما أنها مزودة بناقل حركة ستيبترونيك ثماني السرعات.

ورغم ذلك؛ تتشابه السيارتان في العديد من المواصفات. ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين؛ ويتضح من خلالها مدى الاختلاف والتشابه بينهما:

المواصفات

أوبل كاسكادا

BMW 318i  Luxury

الوكيل

المنصور للسيارات

البافارية للسيارات

السعر الرسمي بالألف جنيه

620

620

سعة المحرك

1600

1499

ناقل الحركة

أوتوماتيك

ستيبترونيك

عدد السرعات

6

8

النمط

كابورليه

سيدان

عدد الاسطوانات

4

3

العزم الأقصى

260

220

قوة المحرك

170

136

التسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة

9,2

8,9

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

4

5

عدد الأبواب

2

4

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

7,3

5,4

السرعة القصوى

219

210

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

مقاس الجنوط

18

17

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة   CD

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية

يوجد

يوجد

مساند رأس خلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

لا يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

كشافات امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

ملف الكاتب

اقرأ أيضاً