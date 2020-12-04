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بـ 55 مركبة مبلغ عنها.. تفاصيل سقوط أخطر عصابات سرقة السيارات وتهريبها جمركيًا (صور)

نشاطهم في 5 محافظات.
أماني عوض 1:51 ص, السبت, 5 ديسمبر 20 1:51 ص, السبت, 5 ديسمبر 20

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كشفت أجهزة الأمن عن أخطر عصابات سرقة السيارات وجلبها وتهريبها جمركيًا، وبحوزتهم 55 سيارة مبلغ بسرقتها، وذلك بعد الاشتراك مع مديريات الأمن في 5 محافظات لضبط أفراد التشكيل العصابي.

نشاط عصابة سرقة السيارات في 5 محافظات

ترجع التفاصيل، إلى تأكيد تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، أن 4 أشخاص يوجد لهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظات: “القليوبية، الدقهلية، دمياط، الغربية”، بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أعلنوا من خلالها عن بيع سيارات بدون مستندات ملكية وبأسعار أقل عن مثيلاتها بالأسواق، ويشتبه أن تكون من متحصلات جرائم سرقة.

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وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات أمن القليوبية، الدقهلية، دمياط، الغربية، وباستهداف المتهمين وضبطهم.

عُثر بحوزتهم على 2 طبنجة صوت، بندقية ضغط هواء، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع.

جلب السيارات المهربة جمركيًا

واعترفوا بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات وجلب السيارات المُهربة جمركيًا، وتغيير معالمها والتلاعب في أجزائها الجوهرية، والتحصل على بيانات لسيارات أخرى مماثلة بذات المواصفات من حيث الماركة والموديل واللون، واصطناع لوحات معدنية ورخص تسيير (مقلدة) للسيارات المستولي عليها بذات البيانات للحيلولة من تحديدها وضبطها.

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وبارشادهم ضبطت الماكينات والأدوات المستخدمة في اصطناع وتزوير اللوحات المعدنية ورخص تسيير السيارات المستولي عليها ومستندات ملكيتها، عملات وطنية وأجنبية “مقلدة”.

ضبط 55 سيارة مسروقة

وبارشادهم ضبطت 55 سيارة منها المبلغ بسرقتها والمتلاعب بأجزائها الجوهرة، وأخرى مهربة جمركيًا وذلك لدى 21 من عملائهم سيئ النية، ويوجد 8 منهم لهم معلومات جنائية -مقيمين بنطاق محافظات “الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، القاهرة، القليوبية، مطروح، الفيوم”.

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وعثر بحوزة أحدهم على فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بكون تلك السيارات من متحصلات جرائم سرقة أو مهربة جمركياً ومتلاعب بأجزائها الجوهرية.

وباستدعاء المجني عليهم مالكي السيارات المستولي عليها، وتعرفوا عليها واتهموهم بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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