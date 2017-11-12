سيــارات

بـ 500 ألف جنيه.. هل تشتري سوبارو XV أم تويوتا أوريس؟

أحمد شوقي تباع السيارتان اليابانيتان سوبارو XV هاي لاين وتويوتا أوريس هاي لاين في مصر بسعر 500 الف جنيه.  وعند تشابه الأسعار تتدخل عوامل أخرى لحسم القرارات الشرائية وتحديد السيارة المفضلة. وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين.…

12 نوفمبر، 2017 12 نوفمبر، 2017

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أحمد شوقي


تباع السيارتان اليابانيتان سوبارو XV هاي لاين وتويوتا أوريس هاي لاين في مصر بسعر 500 الف جنيه.  وعند تشابه الأسعار تتدخل عوامل أخرى لحسم القرارات الشرائية وتحديد السيارة المفضلة. وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين.

المواصفات

سوبارو XV  هاي لاين

تويوتا أوريس هاي لاين

الوكيل

أبو غالي موتورز

تويوتا إيجيبت

السعر الرسمي بالألف جنيه

500

500

سعة المحرك

1600

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

5

5

النمط

SUV

هاتشباك

عدد الاسطوانات

4

4

العزم الأقصى

150

160

قوة المحرك

114

130

التسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة

13.1

11.1

نوع الجر

كلي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

6.5

5.7

سعة خزان الوقود

63

50

الارتفاع عن الأرض

220

140

السرعة القصوى

179

190

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

16

فوانيس ضباب أمامية 

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح والخلفية LED

لا يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

لا يوجد

النظام الزكي لركن السيارة

لا يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة    

MP3/DVD      

MP3/DVD      

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

لا يوجد

كشافات امامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية

يوجد

يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

380

360

     

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