بـ 500 ألف جنيه.. هل تشتري سوبارو XV أم تويوتا أوريس؟

سيــارات

أحمد شوقي تباع السيارتان اليابانيتان سوبارو XV هاي لاين وتويوتا أوريس هاي لاين في مصر بسعر 500 الف جنيه. وعند تشابه الأسعار تتدخل عوامل أخرى لحسم القرارات الشرائية وتحديد السيارة المفضلة. وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين.…