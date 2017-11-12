بـ 500 ألف جنيه.. هل تشتري سوبارو XV أم تويوتا أوريس؟

أحمد شوقي
تباع السيارتان اليابانيتان سوبارو XV هاي لاين وتويوتا أوريس هاي لاين في مصر بسعر 500 الف جنيه. وعند تشابه الأسعار تتدخل عوامل أخرى لحسم القرارات الشرائية وتحديد السيارة المفضلة. وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين.
المواصفات
سوبارو XV هاي لاين
تويوتا أوريس هاي لاين
الوكيل
أبو غالي موتورز
تويوتا إيجيبت
السعر الرسمي بالألف جنيه
500
500
سعة المحرك
1600
1600
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
5
5
النمط
SUV
هاتشباك
عدد الاسطوانات
4
4
العزم الأقصى
150
160
قوة المحرك
114
130
التسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة
13.1
11.1
نوع الجر
كلي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
6.5
5.7
سعة خزان الوقود
63
50
الارتفاع عن الأرض
220
140
السرعة القصوى
179
190
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
17
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
لا يوجد
يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح والخلفية LED
لا يوجد
يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
لا يوجد
النظام الزكي لركن السيارة
لا يوجد
يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة
MP3/DVD
MP3/DVD
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
كاميرا خلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
يوجد
عجلة القيادة من الجلد
يوجد
يوجد
مثبت سرعة
يوجد
لا يوجد
كشافات امامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
نور بالشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
مسند يد أمامي
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية
يوجد
يوجد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
مخرج كهرباء
يوجد
لا يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
380
360