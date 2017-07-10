بـ 450 ألف جنيه.. يمكنك شراء هيونداي توسان أو بيجو 3008

أحمد شوقي
أظهرت المقارنة بين السيارتين هيونداي توسان GL وبيجو 3008 Allure تشابهًا في السعر؛ حيث تباع كل منهما بواقع 450 ألف جنيه؛ مما يجعل الأولوية بين السيارتين بعد ذلك معتمدة على الإمكانات الفنية المتاحة، فضلًا عن مستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة وأسعارها وتكاليف التشغيل.
تم تزويد هيونداي توسان بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، وبمحرك رباعي الاسطوانات؛ بقوة 130 حصان وعزم 161 نيوتن؛ ويصل متوسط استهلاك الوقود للسيارة إلى 9,6 لتر/ 100 كم؛ وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 210 كم/ الساعة.
في المقابل تم تزويد بيجو 3008 بناقل حركة أوتوماتيك رباعي الاسطوانات وبمحرك رباعي الاسطوانات بقوة 163 حصان وعزم 240 نيوتن؛ ويصل متوسط استهلاك الوقود بالسيارة إلى 11 لتر/ كم؛ وتصل السرعة القصوى بالسيارة إلى 201 كم/ الساعة.
ويوضح الجدول التالي أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:
المواصفات
هيونداي توسان GL
بيجو 3008 Allure
الوكيل
جي بي أوتو “غبور”
القاهرة للتنمية وصناعة السيارات
السعر الرسمي بالألف جنيه
450
450
سعة المحرك
1600
1600
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
6
4
النمط
SUV
كروس أوفر
عدد الاسطوانات
4
4
العزم الأقصى
161
240
قوة المحرك
130
163
التسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة
6,2
9,5
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
9,6
11
سعة خزان الوقود
62
60
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
السرعة القصوى
210
201
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
لا يوجد
يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
16
17
فوانيس ضباب أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED
لا يوجد
يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة CD
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
لا يوجد
بلوتوث
يوجد
لا يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
لا يوجد
لا يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
مثبت سرعة
لا يوجد
لا يوجد
كشافات امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
نور بالشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
مسند يد أمامي
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
لا يوجد
يوجد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
مخرج كهرباء
يوجد
لا يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
488
432
وبلغت مبيعات هيونداي توسان خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 423 وحدة مقابل 3466 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016 بتراجع 3043 وحدة؛ بنسبة انخفاض 88%؛ فيما بلغت مبيعات 12 وحدة مقابل 264 سيارة بانخفاض قدره 252 بنسبة تراجع 95%.