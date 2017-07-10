سيــارات

بـ 450 ألف جنيه.. يمكنك شراء هيونداي توسان أو بيجو 3008

أحمد شوقيأظهرت المقارنة بين السيارتين هيونداي توسان GL وبيجو 3008 Allure تشابهًا في السعر؛ حيث تباع كل منهما بواقع 450 ألف جنيه؛ مما يجعل الأولوية بين السيارتين بعد ذلك معتمدة على الإمكانات الفنية المتاحة، فضلًا عن مستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة وأسعارها وتكاليف التشغيل.تم تزويد هيونداي توسان
10 يوليو، 2017 10 يوليو، 2017

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أحمد شوقي

أظهرت المقارنة بين السيارتين هيونداي توسان GL وبيجو 3008 Allure تشابهًا في السعر؛ حيث تباع كل منهما بواقع 450 ألف جنيه؛ مما يجعل الأولوية بين السيارتين بعد ذلك معتمدة على الإمكانات الفنية المتاحة، فضلًا عن مستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة وأسعارها وتكاليف التشغيل.

تم تزويد هيونداي توسان بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، وبمحرك رباعي الاسطوانات؛ بقوة 130 حصان وعزم 161 نيوتن؛ ويصل متوسط استهلاك الوقود للسيارة إلى 9,6 لتر/ 100 كم؛ وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 210 كم/ الساعة.

في المقابل تم تزويد بيجو 3008 بناقل حركة أوتوماتيك رباعي الاسطوانات وبمحرك رباعي الاسطوانات بقوة 163 حصان وعزم 240 نيوتن؛ ويصل متوسط استهلاك الوقود بالسيارة إلى 11 لتر/  كم؛ وتصل السرعة القصوى بالسيارة إلى 201 كم/ الساعة.

ويوضح الجدول التالي أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:

المواصفات

هيونداي توسان GL

بيجو  3008 Allure

الوكيل

جي بي أوتو “غبور”

القاهرة للتنمية وصناعة السيارات

السعر الرسمي بالألف جنيه

450

450

سعة المحرك

1600

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

6

4

النمط

SUV

كروس أوفر

عدد الاسطوانات

4

4

العزم الأقصى

161

240

قوة المحرك

130

163

التسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة

6,2

9,5

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

9,6

11

سعة خزان الوقود

62

60

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

210

201

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

17

فوانيس ضباب أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

 يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED

لا يوجد

يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة   CD

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

لا يوجد

بلوتوث

يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

كشافات امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

لا يوجد

يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

488

432

وبلغت مبيعات هيونداي توسان خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 423 وحدة مقابل 3466 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016 بتراجع 3043 وحدة؛ بنسبة انخفاض 88%؛ فيما بلغت مبيعات 12 وحدة مقابل 264 سيارة بانخفاض قدره 252 بنسبة تراجع 95%.

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