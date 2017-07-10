بـ 450 ألف جنيه.. يمكنك شراء هيونداي توسان أو بيجو 3008

أحمد شوقيأظهرت المقارنة بين السيارتين هيونداي توسان GL وبيجو 3008 Allure تشابهًا في السعر؛ حيث تباع كل منهما بواقع 450 ألف جنيه؛ مما يجعل الأولوية بين السيارتين بعد ذلك معتمدة على الإمكانات الفنية المتاحة، فضلًا عن مستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة وأسعارها وتكاليف التشغيل.تم تزويد هيونداي توسان

أحمد شوقي

أظهرت المقارنة بين السيارتين هيونداي توسان GL وبيجو 3008 Allure تشابهًا في السعر؛ حيث تباع كل منهما بواقع 450 ألف جنيه؛ مما يجعل الأولوية بين السيارتين بعد ذلك معتمدة على الإمكانات الفنية المتاحة، فضلًا عن مستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة وأسعارها وتكاليف التشغيل.

تم تزويد هيونداي توسان بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، وبمحرك رباعي الاسطوانات؛ بقوة 130 حصان وعزم 161 نيوتن؛ ويصل متوسط استهلاك الوقود للسيارة إلى 9,6 لتر/ 100 كم؛ وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 210 كم/ الساعة.

في المقابل تم تزويد بيجو 3008 بناقل حركة أوتوماتيك رباعي الاسطوانات وبمحرك رباعي الاسطوانات بقوة 163 حصان وعزم 240 نيوتن؛ ويصل متوسط استهلاك الوقود بالسيارة إلى 11 لتر/ كم؛ وتصل السرعة القصوى بالسيارة إلى 201 كم/ الساعة.

ويوضح الجدول التالي أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:

المواصفات هيونداي توسان GL بيجو 3008 Allure الوكيل جي بي أوتو “غبور” القاهرة للتنمية وصناعة السيارات السعر الرسمي بالألف جنيه 450 450 سعة المحرك 1600 1600 ناقل الحركة أوتوماتيك أوتوماتيك عدد السرعات 6 4 النمط SUV كروس أوفر عدد الاسطوانات 4 4 العزم الأقصى 161 240 قوة المحرك 130 163 التسارع من 0 إلى 100 كم/ الساعة 6,2 9,5 نوع الجر أمامي أمامي عدد المقاعد 5 5 عدد الأبواب 5 5 متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم) 9,6 11 سعة خزان الوقود 62 60 نوع الوقود الذي ينصح به 92 92 السرعة القصوى 210 201 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد كراسي كهربائية لا يوجد لا يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل يوجد يوجد برنامج التوازن الإلكتروني لا يوجد يوجد نظام تنبيه ضد السرقة يوجد لا يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد مقاس الجنوط 16 17 فوانيس ضباب أمامية وخلفية يوجد يوجد مساحات خلفية يوجد يوجد مرايات جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايا الجانبية كهربائيًا يوجد لا يوجد إشارات بالمرايا الجانبية لا يوجد يوجد إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED لا يوجد يوجد مساحات للمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد سبويلر خلفي لا يوجد لا يوجد النظام الصوتي يوجد يوجد مشغل أقراص مدمجة CD يوجد يوجد مساند رأس أمامية وخلفية يوجد يوجد تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي وخلفي يوجد يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد مدخل USB يوجد لا يوجد بلوتوث يوجد لا يوجد زر تشغيل وإيقاف المحرك لا يوجد لا يوجد نوع عجلة القيادة إلكتروني إلكتروني مثبت سرعة لا يوجد لا يوجد كشافات امامية حساسة للإضاءة لا يوجد لا يوجد نور بالشنطة الخلفية يوجد يوجد مسند يد أمامي يوجد يوجد قفل مركزي للأبواب يوجد يوجد حامل أكواب أمامي يوجد يوجد أماكن تخزين بالأبواب الخلفية لا يوجد يوجد إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية يوجد يوجد مخرج كهرباء يوجد لا يوجد مساحة الشنطة الخلفية (لتر) 488 432

وبلغت مبيعات هيونداي توسان خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 423 وحدة مقابل 3466 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016 بتراجع 3043 وحدة؛ بنسبة انخفاض 88%؛ فيما بلغت مبيعات 12 وحدة مقابل 264 سيارة بانخفاض قدره 252 بنسبة تراجع 95%.