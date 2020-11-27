بـ 45 ألف جنيه.. أرض الفيروز تطرح جهاز «بيور أوزون» للقضاء على فيروس كورونا

يصلح للاستخدام فى عدة مواقع للعمل، أبرزها كثيفة استقبال المواطنين على غرار البنوك والفنادق ووسائل المواصلات المختلفة، وقاعات الجامعات والمدارس ودور السينما والمسارح والمصانع والمطاعم والمطابخ والمكاتب الإدارية.

طرحت شركة أرض الفيروز للتجارة والمقاولات جهاز “بيور أوزون” المستخدم في القضاء على الجراثيم وفيروس كورونا المستجد؛ وذلك يسعر بيع 45 ألف جنيه للجهاز.

و قال محمد عادل عبدالونيس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أرض الفيروز للتجارة والمقاولات إن الأخيرة حصلت على موافقة واعتماد رسمى فى 20 سبتمبر الماضى، من المركز القومى للبحوث بشأن فعالية الجهاز فى القضاء على الفيروسات والبكتيريا حال تعرضها للموجات الصادرة منه.

وأوضح أن خطاب المركز القومى للبحوث تضمن أن الجهاز ينتج نسبة كبيرة من غاز الأوزون الذى يؤدى إلى تثبيط شبه كامل لفيروس كورونا المستجد أكبر أو يساوى %99 بعد 30 دقيقة من التعرض المباشر، كما تصل النسبة إلى %90 فى حال التعرض للجهاز لمدة 10 دقائق.

استهداف بيع 5 آلاف جهاز

و أكد عادل أن أرض الفيروز تستهدف بيع وتوزيع ألف جهاز خلال العام الجارى، فى حين تستهدف بيع نحو 5 آلاف جهاز خلال العام المقبل، مع الإشارة إلى أنه سيتم تطبيق عروض حال شراء 10 أجهزة.

و نوه إلى أن الشركة بصدد التعاقد مع مجموعة من المستشفيات والفنادق العاملة فى السوق المحلية، بعدما تم إجراء أكثر من جولة للترويج للجهاز، وسيتم الإعلان عن التعاقدات فور توقيع العقود.

كما أشار إلى أن الجهاز يصلح للاستخدام فى عدة مواقع للعمل، أبرزها كثيفة استقبال المواطنين على غرار البنوك والفنادق ووسائل المواصلات المختلفة، وقاعات الجامعات والمدارس ودور السينما والمسارح والمصانع والمطاعم والمطابخ والمكاتب الإدارية.

و أوضح أن الجهاز بمقدوره تعقيم أوتوبيس وسيارة خلال 20 دقيقة، كما يمكنه تعقيم منشآت صحية بمساحات حتى 80 متراً خلال 60 دقيقة، تنخفض إلى 30 دقيقة للوحدات أقل من 30 متراً.

مميزات استخدام الأوزون في التعقيم

و تطرق إلى أن الجهاز يتسم بعدم خروج مواد سائلة منه لمواجهة فيروس كورونا، بما يعنى عدم الحاجة لاستخدام السوائل الكحولية التى قد تصيب الإنسان بأزمات جلدية أو تنفسية عند التعرض لها، كما يمكن اعتبار الجهاز أقل تكلفة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا إذا ما تمت مقارنته بتكلفة الطرق التقليدية المتعبة حالياً فى الشركات.

ولفت إلى أن جهاز بيور أوزون يتوافق بالكامل مع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، فهو لا يسبب ضرراً للهواء، كما أنه قليل استهلاك الطاقة الكهربائية كونه مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية، بجانب مميزاته فى القدرة على الانتشار فى الأماكن الضيقة، وسرعته فى القضاء على الفيروسات والجراثيم أقوى 3000 مرة من الكلور.

و قال إن الشركة تركز بقوة على خدمات ما بعد البيع، وتقدم ضمانة لمدة عام، وفى حالة التقدم لاستبدال أى قطعة بالجهاز يتم استبدالها مجاناً خلال أول 6 شهور، كما يتم الاستجابة لطلب العميل فى أقل من 24 ساعة.

و أضاف أن الجهاز تم استخدامه مؤخراً من جانب المملكة العربية السعودية فى تعقيم المسجد الحرام خلال موسم الحج الماضى، بعدما وافقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى على استخدام أجهزة التطهير والتعقيم بتقنية (تك الأوزون) ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والقضاء على الميكروبات سواء العالقة فى الجو أو على الأسطح.

وتناول عدة مجالات قد يتم تعقيمها بالأوزون بشكل عام، منها تعبئة المياه، وتبخير الأطعمة واللحوم، بخلاف تعقيم خطوط إنتاج المواد الغذائية، وأيضاً يستخدم الأوزون فى تعقيم الألات الجراحية الطبية، والأماكن المقدسة، والمساجد، والكنائس.