بـ 435 ألف جنيه.. هل تقتني نيسان قاشقاي أم ميتسوبيشي إكليبس؟

المال- خاص
يبلغ سعر الفئة الأولى من نيسان قاشقاي في السوق المحلية نحو 435 ألف جنيه فيما يصل سعر الفئة الأولى من ميتسوبيشي إكليبس إلى 430 ألف جنيه؛ أي بفارق سعري 5 آلاف جنيه؛ وهو مبلغ ضئيل إذا ما قورن بالسعر الإجمالي للسيارتين.
ويؤدي تقارب الأسعار لزيادة أهمية العامل الفني المتعلق بالمواصفات والجودة في حسم القرارات الشرائية وخيارات المستهلكين المتعلقة بالتفضيل بين السيارتين
و تعرض “المال” فيما يلي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين على نحو يسهم في البت بالقرارات الشرائية.
المواصفات
نيسان قاشقاي A/T FL
ميتسوبيشي إكليبس A/T Basic
الوكيل
نيسان إيجيبت
دايموند موتورز
السعر الرسمي
434.9
430
ناقل الحركة
أتوماتيك
أوتوماتيك
النمط
SUV
SUV
سعة المحرك
1200 تيربو
1500
عدد الاسطوانات
4
4
عدد السرعات
6
8
قوة المحرك
117
150
عزم المحرك
190
250
التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)
10.9
9.3
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
5.6
6.7
سعة خزان الوقود (لتر)
65
63
السرعة القصوى كم/ الساعة
185
200
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
لا يوجد
لا يوجد
نظام التنبيه ضد السرقة
لا يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
17
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
لا يوجد
يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايا جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايات الجانبية كهربائيا
يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
لا يوجد
النظام الذكى لركن السيارة
لا يوجد
يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقرص مدمجة
MP3/DVD
CD/CD
مدخل AUX
يوجد
يوجد
USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
يوجد
فرش جلد
لا يوجد
لا يوجد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
بانوراما
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
مثبت سرعة
يوجد
لا يوجد
عجلة القيادة من الجلد
يوجد
لا يوجد
ناقل الحركة من الجلد
لا يوجد
لا يوجد
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
ولاعة
يوجد
يوجد
طفاية سجائر متحركة
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي
يوجد
يوجد
حامل أكواب خلفي
يوجد
يوجد
مسند يد أمامي
يوجد
يوجد
مسند يد خلفي
ماسك الكوب
يوجد
غطاء للشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
درج تخزين أمامي
يوجد
يوجد
مخرج كهرباء
يوجد
لا يوجد
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية
لا يوجد
يوجد
مساحات زجاج خلفية
يوجد
يوجد
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار
لا يوجد
لا يوجد
نور بالشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
كشافات أمامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
430
378
حزام أمان خلفي
يوجد
يوجد