سيــارات

بـ 435 ألف جنيه.. هل تقتني نيسان قاشقاي أم ميتسوبيشي إكليبس؟

 المال- خاص يبلغ سعر الفئة الأولى من نيسان قاشقاي في السوق المحلية نحو 435 ألف جنيه فيما يصل سعر الفئة الأولى من ميتسوبيشي إكليبس إلى 430 ألف جنيه؛ أي بفارق سعري 5 آلاف جنيه؛ وهو مبلغ ضئيل إذا ما قورن بالسعر الإجمالي للسيارتين. ويؤدي تقارب الأسعار لزيادة أهمية العامل الفني المتعلق بالمواصفات
2:45 ص, الأربعاء, 20 يونيو 18 2:45 ص, الأربعاء, 20 يونيو 18

شارك الخبر مع أصدقائك

 المال- خاص

يبلغ سعر الفئة الأولى من نيسان قاشقاي في السوق المحلية نحو 435 ألف جنيه فيما يصل سعر الفئة الأولى من ميتسوبيشي إكليبس إلى 430 ألف جنيه؛ أي بفارق سعري 5 آلاف جنيه؛ وهو مبلغ ضئيل إذا ما قورن بالسعر الإجمالي للسيارتين.

ويؤدي تقارب الأسعار لزيادة أهمية العامل الفني المتعلق بالمواصفات والجودة في حسم القرارات الشرائية وخيارات المستهلكين المتعلقة بالتفضيل بين السيارتين

و تعرض “المال” فيما يلي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين على نحو يسهم في البت بالقرارات الشرائية.

المواصفات

نيسان قاشقاي A/T FL

ميتسوبيشي إكليبس A/T Basic

الوكيل

نيسان إيجيبت

دايموند موتورز

السعر الرسمي

434.9

430

ناقل الحركة

أتوماتيك

أوتوماتيك

النمط

SUV

SUV

سعة المحرك

1200 تيربو

1500

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

6

8

قوة المحرك

117

150

عزم المحرك

190

250

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

10.9

9.3

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

5.6

6.7

سعة خزان الوقود (لتر)

65

63

السرعة القصوى كم/ الساعة

185

200

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

لا يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

 يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

لا يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

لا يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

MP3/DVD

CD/CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

بانوراما

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

لا يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

يوجد

طفاية سجائر متحركة

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

ماسك الكوب

يوجد

غطاء للشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

لا يوجد

مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات زجاج خلفية

يوجد

يوجد

مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار

لا يوجد

لا يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

430

378

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

 

 

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً