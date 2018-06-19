بـ 435 ألف جنيه.. هل تقتني نيسان قاشقاي أم ميتسوبيشي إكليبس؟

المال- خاص يبلغ سعر الفئة الأولى من نيسان قاشقاي في السوق المحلية نحو 435 ألف جنيه فيما يصل سعر الفئة الأولى من ميتسوبيشي إكليبس إلى 430 ألف جنيه؛ أي بفارق سعري 5 آلاف جنيه؛ وهو مبلغ ضئيل إذا ما قورن بالسعر الإجمالي للسيارتين. ويؤدي تقارب الأسعار لزيادة أهمية العامل الفني المتعلق بالمواصفات

المال- خاص

يبلغ سعر الفئة الأولى من نيسان قاشقاي في السوق المحلية نحو 435 ألف جنيه فيما يصل سعر الفئة الأولى من ميتسوبيشي إكليبس إلى 430 ألف جنيه؛ أي بفارق سعري 5 آلاف جنيه؛ وهو مبلغ ضئيل إذا ما قورن بالسعر الإجمالي للسيارتين.

ويؤدي تقارب الأسعار لزيادة أهمية العامل الفني المتعلق بالمواصفات والجودة في حسم القرارات الشرائية وخيارات المستهلكين المتعلقة بالتفضيل بين السيارتين

و تعرض “المال” فيما يلي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين على نحو يسهم في البت بالقرارات الشرائية.

