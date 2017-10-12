سيــارات

بـ 425 ألف جنيه.. هل تقتني XV أم 5008 الفرنسية؟

أحمد شوقييبلغ سعر السيارتين سوبارو XV (فول أوبشن) اليابانية، وبيجو 5008 (A/T) الفرنسية 425 ألف جنيه، ما يعني أن المواصفات الفنية للسيارتين ستكون هي الفيصل في القرارات الشرائية، خاصة إذا تم تنحية العامل الخاص ببلد المنشأ. وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف والتشابه، فيما يتعلق بالمواصفات الفني