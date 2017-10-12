سيــارات

بـ 425 ألف جنيه.. هل تقتني XV أم 5008 الفرنسية؟

أحمد شوقييبلغ سعر السيارتين سوبارو XV (فول أوبشن) اليابانية، وبيجو 5008 (A/T) الفرنسية 425 ألف جنيه، ما يعني أن المواصفات الفنية للسيارتين ستكون هي الفيصل في القرارات الشرائية، خاصة إذا تم تنحية العامل الخاص ببلد المنشأ. وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف والتشابه، فيما يتعلق بالمواصفات الفني
12 أكتوبر، 2017 12 أكتوبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد شوقي

يبلغ سعر السيارتين سوبارو XV (فول أوبشن) اليابانية، وبيجو 5008 (A/T) الفرنسية 425 ألف جنيه، ما يعني أن المواصفات الفنية للسيارتين ستكون هي الفيصل في القرارات الشرائية، خاصة إذا تم تنحية العامل الخاص ببلد المنشأ. 

وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف والتشابه، فيما يتعلق بالمواصفات الفنية للسيارتين:

 

المواصفات

سوبارو XV فول أوبشن

بيجو 5008 (A/T)

الوكيل

أبو غالي موتورز

القاهرة للتنمية وصناعة السياراتCDCM

السعر الرسمي بالألف جنيه

425

425

سعة المحرك

1600

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

5

6

النمط

SUV

SUV

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

150

240

عزم المحرك

114

163

حقن الوقود إلكتروني

يوجد

يوجد

التسارع من 0- 100 كم/ الساعة

13.1

9.8

نوع الجر

كلي

أمامي

عدد المقاعد

5

7

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

6.5

7.6

سعة خزان الوقود (لتر)

63

60

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

الارتفاع عن الأرض

220

137

السرعة القصوى

179

195

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

 يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

 يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة 

MP3/DVD

CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

لا  يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

لا يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

يوجد

يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

ماسك كوب

يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً