بـ 425 ألف جنيه.. هل تقتني XV أم 5008 الفرنسية؟

أحمد شوقي
يبلغ سعر السيارتين سوبارو XV (فول أوبشن) اليابانية، وبيجو 5008 (A/T) الفرنسية 425 ألف جنيه، ما يعني أن المواصفات الفنية للسيارتين ستكون هي الفيصل في القرارات الشرائية، خاصة إذا تم تنحية العامل الخاص ببلد المنشأ.
وفيما يلي عرض لأهم أوجه الاختلاف والتشابه، فيما يتعلق بالمواصفات الفنية للسيارتين:
المواصفات
سوبارو XV فول أوبشن
بيجو 5008 (A/T)
الوكيل
أبو غالي موتورز
القاهرة للتنمية وصناعة السياراتCDCM
السعر الرسمي بالألف جنيه
425
425
سعة المحرك
1600
1600
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
5
6
النمط
SUV
SUV
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
150
240
عزم المحرك
114
163
حقن الوقود إلكتروني
يوجد
يوجد
التسارع من 0- 100 كم/ الساعة
13.1
9.8
نوع الجر
كلي
أمامي
عدد المقاعد
5
7
عدد الأبواب
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
6.5
7.6
سعة خزان الوقود (لتر)
63
60
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
الارتفاع عن الأرض
220
137
السرعة القصوى
179
195
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
17
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
لا يوجد
يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
يوجد
لا يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
لا يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة
MP3/DVD
CD
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء خلفي
يوجد
يوجد
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
يوجد
يوجد
فرش جلد
لا يوجد
لا يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
مثبت سرعة
يوجد
لا يوجد
عجلة القيادة من الجلد
يوجد
لا يوجد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
يوجد
يوجد
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي
يوجد
يوجد
حامل أكواب خلفي
يوجد
يوجد
مسند يد أمامي
يوجد
يوجد
مسند يد خلفي
ماسك كوب
يوجد
درج تخزين أمامي
يوجد
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