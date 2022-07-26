بـ 420 جنيها.. أول علاج لفيروس كورونا في صيدليات مصر

بدأت الصيدليات بمصر في استقبال دواء «مولنوبيرافير إيفا فارما»، أول علاج لفيروس كورونا ومتحوراته خصيصاً، وذلك بعد ثبوت نجاحه لدى استخدامه في علاج المرضى داخل مصر وخارجها، ما دفع الجهات المسئولة للموافقة على طرحه في الصيدليات، لاستخدامه في علاج المرضى المعزولين منزلياً من فيروس كورونا المستجد.

ويضم دواء «مولنوبيرافير إيفا فارما»، 40 كبسولة في العلبة الواحدة، تُستخدم في «الكورس العلاجي» للمريض لمدة 5 أيام، بتكلفة 420 جنيه للعبوة، وهي الفترة التي يحتاجها المريض للتغلب على فيروس كورونا ومتحور «أوميكرون» السائد في مصر والعالم حالياً.

ووافقت اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التابعة لوزارة الصحة والسكان، على إدراج دواء «مولنوبيرافير إيفا فارما»، في وقت سابق، للبروتوكولات العلاجية التي يتناولها المرضى في العلاج من فيروس كورونا، ليتم صرفها من صيدليات المستشفيات، قبل الموافقة على طرحها بالصيدليات العامة.

وتضم الكبسولة الواحدة من الدواء 200 مجم من المادة الفعالة، ويأخذ المريض 8 كبسولات من هذا الدواء يومياً بواقع 4 كبسولات صباحاً، ومثلهما مساءً، بإجمالي 40 كبسولة للمريض الواحد في مدة 5 أيام.

كانت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قد صرحت بأن الدواء يمكن أخذه لمرضى كورونا، خصوصاً المعرضين لمخاطر عالية من الحالات البسيطة والمتوسطة.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، قد قال إن العالم شهد زيادة في إصابات فيروس كورونا للأسبوع الخامس على التوالي.

وارتفعت أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسبوع من 4 إلى 10 يوليو، بنسبة زيادة بلغت 15% للإصابات، و7% للوفيات في مصر، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية والاستمرار في تلقي اللقاحات.