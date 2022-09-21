بـ 40 مليون جنيه .. الديار القطرية تعرض بيع فيلات في مشروع القاهرة الجديدة

تشارك شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري في معرض سيتي سكيب مصر 2022 بعدة عروض على فيلات تبدأ أسعارها من 16 إلى 40 مليون جنيه في مشروعها سيتي جيت القاهرة الجديدة.

وتجولت المال في جناح الديار القطرية بمقر معرض سيتي سكيب مصر المقام في الفترة من 21 الي 24 سبتمبر الجارى؛ وتبين عودة الحياة من جديد للمشروع في أعقاب سنوات من التوقف.

وتطرح الديار بيع عدة فيلات بمساحات مختلفة منها وحدات بمساحة أرض 500 متر ومساحة بنائية 335 متر بسعر يقارب 16 مليون جنيه.

فيلات تفوق 40 مليون جنيه

كما تطرح الديار فيلات بأسعار قرب 21 و22 مليون جنيه للمساحات 425 متر مبانى و 700 متر لكامل الأرض.

وتملك الديار فيلات معروضة للبيع بمساحات 425 متر للأرض و 300 متر مبانى وسيتم بيعها بسعر يفوق 40 مليون جنيه و بموقع مميز.

وعلمت المال أن الوحدات المعروضة للبيع تمثل استكمال للمرحلة الأولى من المشروع وسوف يتم طرح شقق سكنية في الفترة القادمة.

ويضم المشروع كافة الخدمات اللازمة للسكان من حيث النادي الرياضي منطقة الجولف والوحدات الإدارية والتجارية والصحية.

عودة العمل للمشروع

وفي شهر أكتوبر من عام 2021 أعلنت الديار القطرية عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “سيتي جيت” بمليار جنيه؛ في حفل حضره سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر في مصر، والمهندس خالد عباس نائب وزير اإلسكان للمشروعات القومية

كما حضر عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني مدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وأريتريا بشركة الديار القطرية.

وشهد الاحتفال مراسم توقيع شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري – إحدى شركات الديار القطرية في مصر – مع شركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC) للتعاقد على تنفيذ المرحلة األولى للمشروع.

وخلال مشاركته في الاحتفال، قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: نأمل أن نشارك أيضاً سوياً في بدء المرحلة الثانية والثالثة منه في أقرب وقت، فهذا المشروع إضافة كبيرة.”

وأضاف: فخورون في وزارة الإسكان وفي هيئة المجتمعات العمرانية بحجم الإنجاز الذي تم في المنطقة حول المشروع، وموقع “سيتي جيت” أصبح أكثر تميزاً من ذي قبل، لأنه يتميز بميزة كبيرة وهي أنه يقع بجوار العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة.

الديار تواصل التوسع

تابع : نأمل أن تتسارع وتيرة تنفيذ مراحل المشروع ليلحق بالعاصمة الإدارية، وسوف نساند المشروع ونذلل أي عقبات تواجهه، فنحن نقف مع الشركات الجادة، وشركة الديار القطرية واحدة من أكبر الشركات الجادة والمتميزة.”

وصرح المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية “منذ دخولنا السوق المصري في عام 2006، وقد ظهر التزام الشركة نحو المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتنمية سوق العمل واهتمامها بالبعد الاجتماعي في جميع مشاريعها

وبالنسبة لمشروع سيتي جيت فهو استمرارا لنهج الشركة المستمر، من المتوقع أن يوفر قرابة 200 ألف فرصة عمل في سوق العمل المحلي خلال فترة تنفيذ المشروع وذلك عدا فرص العمل التي سوف يوفرها بعد تنفيذ المشروع .

موقع متميز

وأضاف العطية: ” الديار بصدد الإعلان عن خططها التطويرية والاستثمارية والشراكات الاستراتيجية على كامل الأراضي المملوكة لها في مصر، حيث أن استثماراتها في السوق المصري كانت قد تخطت 3 مليارات دولار.

تتوزع الاستثمارات على عدد من المشاريع التي تجاوزت مساحتها 40 مليون متر مربع ما بين سياحية وسكنية ومتعددة الاستخدام

وسيتي جيت سيمثل أحد الإضافات الكبيرة لاستثمارات الشركة في مصر حيث ستبلغ قيمته بعد الانتهاء منه قرابة 12 مليار دولار.

مساحات متنوعة

من جانبه، قال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني مدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وأريتريا بشركة الديار القطرية: ” نشهد بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت الضخم، وما يميزه أنه يقع على مساحة 5.8 مليون متر مربع، ويوفر 200 ألف فرصة عمل.”

وأضاف: “يحظى مشروع “سيتي جيت” بموقع استراتيجي فريد في قلب القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر مدينة مكتفية ذاتياً مع مجتمع متكامل يوفر خدمات عديدة،

يشمل 24,500 وحدة سكنية بمساحات مختلفة والتي تتنوع ما بين الفيلات المستقلة والتاون هاوس والتوين هاوس والشقق، وتطل على ملعب جولف كبير للغاية يسع 18 حفرة

مرافق فاخرة

كما يوفر المشروع العديد من المرافق الفاخرة بما في ذلك المراكز المجتمعية في جميع الأحياء والمدارس والفنادق الدولية والنادي الرياضي ومجمع أعمال بمساحة 720 ألف متر مربع ومجمع طبي و300 ألف متر مربع من مساحات الترفيه والتجزئة، وجميعها مخطط لها وتنفيذها سيكون وفق مواصفات عالمية.”

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع سيتي جيت بناء 430 وحدة، والأعمال التي يغطيها التعاقد الجديد تشمل بناء وإنجاز جميع الفيلات على أن يتم تسليمها في غضون 24 شهًرا.

يقع المشروع على بعد 30 كيلو متر إلى الجنوب الشرقي من القاهرة، و 30 دقيقة فقط من مطار القاهرة الدولي.