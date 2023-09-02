بـ 4.2 مليار جنيه.. «بلتون المالية القابضة» تعتلي تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

اعتلى سهم «بلتون المالية القابضة» تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس بقيمة 4.2 مليار جنيه بعد التعامل على 1.24 مليار ورقة مالية.

وحل سهم « البنك التجاري الدولي – مصر» في المركز الثاني بـ 1.5 مليار جنيه، يليه في المرتبة الثالثة «مجموعة إي إف جي القابضة» بـ 921.4 مليون جنيه، و«الإسكندرية للزيوت المعدنية» الرابعة بـ 330.4 مليون جنيه، ثم «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في المركز الخامس بـ 221.7 مليون جنيه.

أما في المركز السادس، فجاء سهم «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» بـ 200.7 مليون جنيه، فيما جاء «أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية» سابعا بـ 190.8 مليون جنيه، و«حديد عز» الثامن بـ 130.7 مليون جنيه، و «ابن سينا فارما» بـ 122.5 مليون جنيه تاسعا، ثم «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع» في العاشر بـ 120.05 مليون جنيه.