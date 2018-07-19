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بـ 385 ألف جنيه.. هل تفضل اقتناء سانج يونج تيفولي أم سيات ليون؟

المال خاصتباع السيارتان سانج يونج تيفولي فئة A/T XLV Luxury وسيات ليون فئة A/T HB Style Plus بسعر واحد يبلغ 385 ألف جنيه؛ بشكل يقلل من أهمية العامل السعري عند حسم القرارات الشرائية الخاصة بالسيارتين، وبما يزيد من أهمية العوامل الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة ووسائل الترفيه والراحة.لذا؛ يعرض
3:51 م, الخميس, 19 يوليو 18 3:51 م, الخميس, 19 يوليو 18

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المال خاص

تباع السيارتان سانج يونج تيفولي فئة A/T XLV Luxury وسيات ليون فئة A/T HB Style Plus بسعر واحد يبلغ 385 ألف جنيه؛ بشكل يقلل من أهمية العامل السعري عند حسم القرارات الشرائية الخاصة بالسيارتين، وبما يزيد من أهمية العوامل الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة ووسائل الترفيه والراحة.

لذا؛ يعرض الجدول التالي أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين.

المواصفات

سانج يونج تيفولي A/T XLV Luxury

سيات ليون A/T HB Style Plus

السعر الرسمي

385

385

ناقل الحركة

أتوماتيك

أتوماتيك

النمط

كروس أوفر

هاتشباك

سعة المحرك

1597

1600

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

6

6

قوة المحرك

128

110

عزم المحرك

160

155

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

12.7

11.4

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

7.6

6.4

سعة خزان الوقود (لتر)

47

50

السرعة القصوى كم/ الساعة

172

185

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

18

17

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

 يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

 يوجد

مشغل أقرص مدمجة

MP3/DVD

MP3/DVD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

يوجد

يوجد

كاميرا خلفية

لا  يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

 يوجد

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

لا يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

يوجد

إمكانية طى ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

يوجد

طفاية سجائر متحركة

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

يوجد

لا يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

ماسك الكوب

يوجد

غطاء للشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج خلفية

يوجد

يوجد

مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار

لا يوجد

لا يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

 يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

720

380

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

  

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