بـ 385 ألف جنيه.. هل تفضل اقتناء سانج يونج تيفولي أم سيات ليون؟

المال خاص
تباع السيارتان سانج يونج تيفولي فئة A/T XLV Luxury وسيات ليون فئة A/T HB Style Plus بسعر واحد يبلغ 385 ألف جنيه؛ بشكل يقلل من أهمية العامل السعري عند حسم القرارات الشرائية الخاصة بالسيارتين، وبما يزيد من أهمية العوامل الفنية المتعلقة بالمواصفات والجودة ووسائل الترفيه والراحة.
لذا؛ يعرض الجدول التالي أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين.
المواصفات
سانج يونج تيفولي A/T XLV Luxury
سيات ليون A/T HB Style Plus
السعر الرسمي
385
385
ناقل الحركة
أتوماتيك
أتوماتيك
النمط
كروس أوفر
هاتشباك
سعة المحرك
1597
1600
عدد الاسطوانات
4
4
عدد السرعات
6
6
قوة المحرك
128
110
عزم المحرك
160
155
التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)
12.7
11.4
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
7.6
6.4
سعة خزان الوقود (لتر)
47
50
السرعة القصوى كم/ الساعة
172
185
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
لا يوجد
يوجد
نظام التنبيه ضد السرقة
يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
18
17
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايا جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايات الجانبية كهربائيا
يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
يوجد
النظام الذكى لركن السيارة
يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقرص مدمجة
MP3/DVD
MP3/DVD
مدخل AUX
يوجد
يوجد
USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
يوجد
فرش جلد
يوجد
لا يوجد
نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
يوجد
يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
مثبت سرعة
يوجد
يوجد
عجلة القيادة من الجلد
يوجد
لا يوجد
ناقل الحركة من الجلد
لا يوجد
يوجد
إمكانية طى ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
ولاعة
يوجد
يوجد
طفاية سجائر متحركة
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي
يوجد
يوجد
حامل أكواب خلفي
يوجد
لا يوجد
مسند يد أمامي
يوجد
يوجد
مسند يد خلفي
ماسك الكوب
يوجد
غطاء للشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
درج تخزين أمامي
يوجد
يوجد
مخرج كهرباء
يوجد
يوجد
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية
يوجد
لا يوجد
مساحات زجاج خلفية
يوجد
يوجد
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار
لا يوجد
لا يوجد
نور بالشنطة الخلفية
يوجد
يوجد
كشافات أمامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
720
380
حزام أمان خلفي
يوجد
يوجد