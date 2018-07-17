سيــارات

بـ 315 ألف جنيه.. هل تقتني سكودا فابيا أم شيفروليه كروز؟

المال خاصلا يتجاوز الفارق بين سعري سكودا فابيا 1.2 A/T Ambition وشيفروليه كروز 1.6 A/T Base ألف جنيه ورغم ذلك توجد العديد من الاختلافات الفنية بين السيارتين؛ التي يعرضها الجدول التالي إلى جانب العديد من أوجه التشابه. المواصفات
6:17 م, الثلاثاء, 17 يوليو 18 6:17 م, الثلاثاء, 17 يوليو 18

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المال خاص

لا يتجاوز الفارق بين سعري سكودا فابيا 1.2 A/T Ambition وشيفروليه كروز 1.6 A/T Base ألف جنيه

 ورغم ذلك توجد العديد من الاختلافات الفنية بين السيارتين؛ التي يعرضها الجدول التالي إلى جانب العديد من أوجه التشابه.

المواصفات

سكودا فابيا 1.2 A/T Ambition

شيفروليه كروز 1.6 A/T Base

الوكيل

كيان إيجيبت

المنصور للسيارات

السعر الرسمي

315

314

ناقل الحركة

أتوماتيك

أتوماتيك

النمط

هاتشباك

سيدان

سعة المحرك

1197

1600

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

7

6

قوة المحرك

110

116

عزم المحرك

175

155

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

9.4

13

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

4

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

4.6

7.3

سعة خزان الوقود (لتر)

45

60

السرعة القصوى كم/ الساعة

196

185

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

لا يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

لا يوجد

مقاس الجنوط

15

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

لا يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

لا يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

لا يوجد

مشغل أقرص مدمجة

MP3/DVD

CD/CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

لا يوجد

بلوتوث

يوجد

لا يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

لا يوجد

مثبت سرعة

يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

لا يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

إمكانية طى ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

ولاعة

يوجد

يوجد

طفاية سجائر متحركة

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

لا يوجد

لا يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

لا يوجد

لا يوجد

غطاء للشنطة الخلفية

يوجد

لا يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

يوجد

لا يوجد

مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية

لا يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار

يوجد

لا يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

330

400

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

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