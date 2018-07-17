بـ 315 ألف جنيه.. هل تقتني سكودا فابيا أم شيفروليه كروز؟

المال خاصلا يتجاوز الفارق بين سعري سكودا فابيا 1.2 A/T Ambition وشيفروليه كروز 1.6 A/T Base ألف جنيه ورغم ذلك توجد العديد من الاختلافات الفنية بين السيارتين؛ التي يعرضها الجدول التالي إلى جانب العديد من أوجه التشابه. المواصفات

المال خاص

لا يتجاوز الفارق بين سعري سكودا فابيا 1.2 A/T Ambition وشيفروليه كروز 1.6 A/T Base ألف جنيه

ورغم ذلك توجد العديد من الاختلافات الفنية بين السيارتين؛ التي يعرضها الجدول التالي إلى جانب العديد من أوجه التشابه.

