بـ 3.1 مليار دولار.. «الإحصاء»: ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 10.3% في سبتمبر 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تفاصيل النشرة الشهريـة لبيانات التجـارة الخارجية في سبتمبر 2023، إذ بلغت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.14 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 2.84 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدره 10.3%.

ونرصد في التقرير، الصادر اليوم عن الجهاز وأطلعت عليه “المال”، تفاصيل أهم المؤشرات المتعلقة بالصادرات والواردات مايلى:

الصــــادرات

ذكر التقرير أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبـــة 33.7% حيـث بلغـت 2.94 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2023 مقابــل 4.44 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

(ملابس جاهزة بنسبــة 11.1%، منتجات البترول بنسبة 68.2%، أسمدة بنسبة 65.9%، لدائــن بأشكالها الأوليـة بنسبة 36.5%) .

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( بترول خام بنسبة 81.3%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 32.4%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 157.2%، سجاد وكليم بنسبـة 42.0%).

الــــــواردات

كما انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 16.5% حيث بلغــت 6.08 مليار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2023 مقابــل 7.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلـى انخفاض قيمــة واردات بعض السلـع وأهمهـا:

( القمح بنسبـــة 8.8%، أدوية ومحضرات صيدلة 0.1%، لـدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 39.1%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 38.0%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( منتجات البتــرول بنسبة 14.9%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 27.0%، الغاز الطبيعي بنسبـة 27.2%، سيارات ركوب بنسبة 156.6% ).