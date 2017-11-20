بـ 220 ألف جنيه.. هل تفضل نيسان صني أم سوزوكي سويفت درايز؟

أحمد شوقي
تتقارب إلى حد كبير أسعار كل من نيسان صني A/T EX وسوزوكي- سويفت ديزاير A/T .
إذ يقدر سعر الأولى بـ 218 ألف جنيه والثانية بـ 220 ألف جنيه. وفي ظل هذا التقارب يبقى الثقل في حسم القرارات الشرائية لصالح العوامل الفنية.
وتقدم المال فيما يلي مقارنة بين أهم مواصفات السيارتين لمساعدة العملاء في حسم قراراتهم.
|
المواصفات
|
نيسان صني 1.5 A/T EX
|
سوزوكي- سويفت ديزاير 1.2 A/T
|
الوكيل
|
نيسان إيجيبت
|
سوزوكي إيجيبت
|
السعر الرسمي بالألف جنيه
|
218
|
220
|
سعة المحرك
|
1500
|
1200
|
ناقل الحركة
|
أوتوماتيك
|
أوتوماتيك
|
عدد السرعات
|
4
|
4
|
النمط
|
سيدان
|
سيدان
|
عدد الاسطوانات
|
4
|
4
|
حقن الوقود إلكتروني
|
يوجد
|
يوجد
|
العزم الأقصى
|
134
|
113
|
قوة المحرك
|
108
|
87
|
نوع الجر
|
أمامي
|
أمامي
|
عدد المقاعد
|
5
|
5
|
عدد الأبواب
|
4
|
4
|
متوسط استهلاك الوقود(لتر/ 100كم)
|
6.9
|
6.2
|
سعة خزان الوقود (لتر)
|
41
|
42
|
الارتفاع عن الأرض
|
155
|
155
|
نوع الوقود الذي ينصح به
|
92
|
92
|
السرعة القصوى
|
178
|
175
|
الوسائد الهوائية للسائق
|
يوجد
|
يوجد
|
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
|
يوجد
|
يوجد
|
كراسي كهربائية
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
نظام الفرامل ABS
|
يوجد
|
يوجد
|
توزيع إلكتروني للفرامل EBD
|
يوجد
|
يوجد
|
برنامج التوازن الإلكتروني ESP
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
نظام تنبيه ضد السرقة
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
نظام إيموبليزر ضد السرقة
|
يوجد
|
يوجد
|
جنوط رياضية
|
يوجد
|
يوجد
|
مقاس الجنوط
|
15
|
15
|
فوانيس ضباب أمامية
|
يوجد
|
يوجد
|
فوانيس ضباب خلفية
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
مساحات خلفية
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
مرايات جانبية كهربائية
|
يوجد
|
يوجد
|
طي المرايا الجانبية كهربائيا
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
إشارات بالمرايا الجانبية
|
يوجد
|
يوجد
|
إضاءة المصابيح زنون
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
مساحات للمصابيح الأمامية
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
|
يوجد
|
يوجد
|
تحكم بالمصابيح الأمامية
|
يوجد
|
يوجد
|
إضاءة المصابيح الأمامية LED
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
إضاءة المصابيح الخلفية LED
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
سبويلر خلفي
|
يوجد
|
لا يوجد
|
النظام الذكي لركن السيارة
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
النظام الصوتي
|
يوجد
|
لا يوجد
|
مشغل أقراص مدمجة CD
|
يوجد
|
يوجد
|
مدخل AUX
|
يوجد
|
لا يوجد
|
مدخل USB
|
لا يوجد
|
يوجد
|
بلوتوث
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
مساند رأس أمامية وخلفية
|
يوجد
|
يوجد
|
زجاج كهرباء أمامي وخلفي
|
يوجد
|
يوجد
|
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
|
يوجد
|
يوجد
|
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
|
لا يوجد
|
يوجد
|
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
|
يوجد
|
يوجد
|
فرش جلد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
فتحة سقف
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
فتحة سقف كهربائية
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
كاميرا خلفية
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
كمبيوتر رحلات
|
يوجد
|
يوجد
|
نوع عجلة القيادة
|
إلكتروني
|
إلكتروني
|
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
|
يوجد
|
يوجد
|
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
|
يوجد
|
يوجد
|
مثبت سرعة
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
عجلة القيادة من الجلد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
ناقل الحركة من الجلد
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية
|
يوجد
|
يوجد
|
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
|
يوجد
|
يوجد
|
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية
|
يوجد
|
لا يوجد
|
قفل مركزي للأبواب
|
يوجد
|
يوجد
|
صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة
|
يوجد
|
يوجد
|
حامل أكواب أمامي
|
يوجد
|
يوجد
|
حامل أكواب خلفي
|
يوجد
|
لا يوجد
|
مسند يد أمامي
|
يوجد
|
يوجد
|
مسند يد خلفي
|
ماسك كوب
|
لا يوجد
|
غطاء للشنطة الخلفية
|
لا يوجد
|
يوجد
|
درج تخزين أمامي
|
يوجد
|
يوجد
|
مخرج كهرباء
|
لا يوجد
|
يوجد
|
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
مساحات زجاج خلفية
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
مساحات زجاج امامية حساسة للإضاءة
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
نور بالشنطة الخلفية
|
يوجد
|
يوجد
|
كشافات أمامية حساسة للإضاءة
|
لا يوجد
|
لا يوجد
|
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
|
490
|
300
|
حزام أمان خلفي
|
يوجد
|
يوجد