سيــارات

بـ 220 ألف جنيه.. هل تفضل نيسان صني أم سوزوكي سويفت درايز؟

أحمد شوقي  تتقارب إلى حد كبير أسعار كل من نيسان صني A/T EX وسوزوكي- سويفت ديزاير  A/T . إذ يقدر سعر الأولى بـ 218 ألف جنيه والثانية بـ 220 ألف جنيه. وفي ظل هذا التقارب يبقى الثقل في حسم القرارات الشرائية لصالح العوامل الفنية. وتقدم المال فيما يلي مقارنة بين أهم مواصفات السيارتين لمسا
20 نوفمبر، 2017 20 نوفمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك


أحمد شوقي 

تتقارب إلى حد كبير أسعار كل من نيسان صني A/T EX وسوزوكي- سويفت ديزاير  A/T .

إذ يقدر سعر الأولى بـ 218 ألف جنيه والثانية بـ 220 ألف جنيه. وفي ظل هذا التقارب يبقى الثقل في حسم القرارات الشرائية لصالح العوامل الفنية.

وتقدم المال فيما يلي مقارنة بين أهم مواصفات السيارتين لمساعدة العملاء في حسم قراراتهم.

المواصفات

نيسان صني    1.5  A/T EX         

سوزوكي- سويفت ديزاير    1.2  A/T

الوكيل

نيسان إيجيبت

سوزوكي إيجيبت

السعر الرسمي بالألف جنيه

218

220

سعة المحرك

1500

1200

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

4

4

النمط

سيدان

سيدان

عدد الاسطوانات

4

4

حقن الوقود إلكتروني

يوجد

يوجد

العزم الأقصى

134

113

قوة المحرك

108

87

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

4

متوسط استهلاك الوقود(لتر/ 100كم)

6.9

6.2

سعة خزان الوقود (لتر)

41

42

الارتفاع عن الأرض

155

155

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

178

175

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل EBD

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني ESP

لا يوجد

لا يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

15

15

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

يوجد

يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

لا يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

لا يوجد

مشغل أقراص مدمجة   CD  

يوجد

يوجد

مدخل AUX       

يوجد

لا يوجد

مدخل USB

لا يوجد

يوجد

بلوتوث

لا يوجد

لا يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

لا يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك     

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية      

يوجد

لا يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي

يوجد

يوجد

حامل أكواب خلفي

يوجد

لا يوجد

مسند يد أمامي

يوجد

يوجد

مسند يد خلفي

ماسك كوب

لا يوجد

غطاء للشنطة الخلفية

لا يوجد

يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

لا يوجد

يوجد

مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية

لا يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مساحات زجاج امامية حساسة للإضاءة

لا  يوجد

لا يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

490

300

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

 

 

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً