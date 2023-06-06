بـ 20 مليون دولار.. «مايكروسوفت» تتجه لتسوية اتهامات بانتهاك خصوصية الأطفال

من المقرر أن تدفع مايكروسوفت ما إجمالي قيمته 20 مليون دولار لتسوية اتهامات نسبتها إليها لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية بأن شركة التكنولوجيا العملاقة جمعت بطريقة غير قانونية معلومات شخصية من أطفال دون موافقة والديهم، حسبما أعلنت اللجنة.

وأضافت اللجنة في بيان أمس الإثنين أن الشركة متهمة بمخالفة قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت بجمعها معلومات شخصية من الأطفال المشتركين في نظام إكس بوكس للألعاب دون إخطار الوالدين أو الحصول على موافقتهم، مع احتفاظها بالمعلومات الشخصية الخاصة بالأطفال.

ويُلزم الأمر الصادر عن اللجنة مايكروسوفت باتخاذ خطوات لتحسين إجراءات حماية الخصوصية لمستخدمي نظام إكس بوكس من الأطفال.

وقالت اللجنة إنها ستوسع نطاق تطبيق قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت ليشمل جميع الشركات الناشرة للألعاب التي تشارك مايكروسوفت بيانات الأطفال معها.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت إن الشركة ملتزمة بالامتثال للقرار، وأضاف أنه سيجري تعديل إجراءات إنشاء الحساب كما سيجري حل مشكلة فنية تم اكتشافها تؤدي لاحتفاظ النظام بالبيانات.

ويُلزم القانون الشركات المزودة للخدمات على الإنترنت والمواقع الإلكترونية الموجهة للأطفال دون 13 عاما بإخطار الوالدين بأي معلومات شخصية تجمعها والحصول على موافقة يمكن إثباتها من ولي الأمر قبل جمع بيانات الأطفال الشخصية واستخدامها.