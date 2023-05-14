بـ 18 مليارا و36 مليون جنيه.. «اتصالات النواب» توافق على موازنة NTRA للعام المالي 2023/2024

وافقت لجنة الاتصالات في مجلس النواب برئاسة أحمد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم، على مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA للعام المالي 2023/2024، والتى بلغت 18 مليارا و36 مليونا و781 ألف جنيه بزيادة قدرها 4 مليارات و343 مليونا و641 ألف جنيه عن موازنة العام المالى الجاري والبالغة 13 مليارا و693 مليونا و140 ألف جنيه بنسبة زيادة 72 و31%.

وبلغت اعتمادات الاستثمارات بموازنة الجهاز للعام المالى 23/24 نحو 632 مليونا و220 ألف جنيه بزيادة قدرها 229 مليونا و589 ألف جنيه عن موازنة 22/23 البالغة 402 مليون و631 ألف جنيه بنسبة زيادة 57%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي ، اليوم الأحد واستعرض المهندس أشرف حسني نائب رئيس الجهاز للشئون المالية أمام اللجنة الجهود والإنجازات التي تمت خلال العام الماضي في مختلف الجوانب العديدة والتي تم سردها أمام اللجنة.

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب أن الجهاز يستهدف خلال موازنة العام المالي 2023/2024: إنشاء وتشغيل عدد 2500 محطة تغطية جديدة بخدمات المحمول ( صوت وبيانات ) لتكثيف التغطية بالمناطق المأهولة بالسكان وتوفير التغطية بالتوسعات العمرانية وعلى الطرق الجديدة.

بالإضافة إلى التوسع في توفير خدمات الاتصالات الارضية باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية لإجمالي عدد 3 ملايين خط لتحسين الخدمة بالمناطق المأهولة بالسكان والتوسعات العمرانية الجديدة.



كما يستهدف الجهاز إنفاق 3 مليارات جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة.

وأكد المهندس أشرف حسني نائب رئيس الجهاز للشئون المالية، أن الجهاز ساهم في استضافة الأحداث الدولية، والمركز الأول للسيرت المصري، واعتماد المركز المصري الأفريقي لتعزيز مكانة مصر على المستويين الدولي والإقليمي.

وتم اعتماد المركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات (EG-ATRC) من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) كأحد مراكز التدريب الشريكة له وذلك بعد أن تخطى المعايير الموضوعة والخاصة باختيار شركاء لأكاديمية تدريب الاتحاد الدولي للاتصالات من بين أكثر من 60 مركزا مشاركا من دول العالم مستوى العالم.

وقام المركز بعقد عدد 9 دورات تدريبية لعدد 150 متدربا من عدد 45 دولة أفريقية وعربية.



إلى جانب حصول الجهاز على جائزة أفضل كيان مؤثر في الأمن السيبراني لعام 2022 وكذلك في المؤتمر الرابع للابتكار في الأمن السيبراني الذي عقد في تونس.



فوز المركز الوطني لاستعداد الطوارئ الحسابات والشبكات EG-CERT بالمركز الأول في المناورة السيبرانية العاشرة للمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني.

وفوز المركز الوطني لاستعداد الطوارئ الحسابات والشبكات EG-CERT بعضوية مجلس إدارة فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب لمنظمة التعاون الإسلامي.



وتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائية مع العديد من الدول العربية والافريقية لفتح آفاق التعاون المشترك على المستويات الدولية الإقليمية.



وفوز مصر بعضوية المجلس الإدراي للاتحاد الدولي لاتصالات عن افريقيا وعضوية لجنة لوائح الراديو التابعة للاتحاد.

وانتخاب العديد من كوادر الجهاز في تولى مناصب دولية مرموقة في المنظمات الدولية.

المساهمة في إطلاق القمر الصناعي نايل سات – 301 عن طريق توفير الموارد والحيزات الترددية.

استضافة الندوة العالمية للاتصالات GSR 23 وهي بمثابة المؤتمر السنوي للاتحاد الدولية للاتصالات بحضور مئات القادة ومتخذي القرار على مستوى العالم في مدينة شرم الشيخ بداية الشهر القادم.

رفع كفاءة سرعة الإنترنت في فنادق الدرجة الأولى بشرم الشيخ بهدف استيعاب أعداد الوفود الدولية المشاركة بمؤتمر المناخ COP 27 .

تخصيص ترددات ومنح رخصة جديدة لزيادة موارد الدولة:

تخصيص ترددات جديدة لشركة اورنج مصر -في الحيز 2600 بنظام TDD مقابل 440 مليون دولار.

والترخيص للشركة المصرية للإنشاء وتشغيل شبكة الجيل الثاني لخدمات الهاتف المحمول مقابل 900 مليون جنيه.

واسفرت نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2021-2022 عن تحقيق غجمالي إيرادات بلغ 8.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن المستهدف البالغ 6.65 مليار وبمعدل تطور 18% عن المحقق في العام السابق 2020-2021 والبالغ 7.35 مليار

ونتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 5.8 مليار بنسبة زيادة 38% من المستهدف البالغ 4.2 مليار وبمعدل تطور 24% من فائض العام السابق 2020-2021 والبالغ 4.7 مليار (بلغت حصة الخزانة العامة منه 3.5 مليار)

وساهم الجهاز في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة بـ 5.2 مليار جنيه تمثلت في فائض للحكومة قدره 3513 مليون جنيه بزيادة 38.5% عن المستهدف تحقيقه، بالإضافة الى ضرائب الدخل 1687 مليون جنيه مستحقات الخزانة العامة للدولة.



الطرق والمناطق المحرومة ومبادرة حياة كريمة أهم مشروعات الخدمة الشاملة لنشر وتحسين خدمات الاتصالات:

وتابع نائب رئيس الجهاز انفق ثلاثة مليارات جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة “حياة كريمة” و”نشر الخدمات على الطرق وفي المناطق النائية” تمثلت في: انشاء وتأجير أبراج اتصالات لاسلكية تشاركية بعدد 491 قرية ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة.

توصيل 10.390 خط فيبر بتكلفة تقديرية 30 ميلون جينة في محافظات شمال سيناء القليوبية. الفيوم. ومطروح.

وقام الجهاز بطرح واسناد عمليات لتغطية خدمات شبكات المحمول لعدد 17 طريق استراتيجي بأجمالي اطوال 1372 كم وعدد 27 منطقة محرومة من خدمات الاتصالات.

انترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، ومراكز الاتصال فرص لجذب الاستثمارات في قطاع الاتصالات:

اصدار الإطار التنظيمي لتقديم خدمات انترنت الأشياء بسوق الاتصالات المصري.

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وتم اعتماد تسجيل شركات امازون. لينك داتا سنتر. أي فاينانس كمقدمي خدمات الحوسبة السحابية في جمهورية مصر العربية.

بالإضافة إلي أنه تم انشاء واعتماد عدد 2930 محطة محمول جديدة خلال عام 2022 بنسبة زيادة 33% مقارنة بعام 2021.



وتابع بأنه تم تعديل بعض احكام القانون 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات لتقنين وتنظيم استخدام المعدات والأجهزة الخاصة بالاتصالات، وتغليظ العقوبات على المخالفين، بعد انتشار استخدام الأجهزة غير المعتمدة والتي تؤثر سلبيا على جودة خدمات الاتصالات.

تطبيق الكود التعريفي الموحد لأبراج ومحطات التليفون المحمول.

واعلان استراتيجية الانترنت العريض النطاق بهدف تحسين خدمات الانترنت الأرضي وخطوط التليفون الأرضي خلال الفترة 2022-2025 بجمهورية مصر العربية.

والانتهاء من اعداد إطار تنظيمي عام لإنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات اللاسلكية داخل المباني.

وزيادة كثافة وتوسيع رقعة القياس الميدانية الخاصة بمؤشرات الجودة لخدمات التليفون المحمول.

تنفيذ اجمالي عدد 199 ضبطية قضائية خلال عام 2022، وعدد 98 ضبطية لإزالة أجهزة تقوية شبكات وعدد 101 ضبطية شبكات وأجهزة غير معتمدة.

التفتيش على عدد 5700 محطة تليفون محمول، وعدد 8200 نقطة بيع تابعة للشركات للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات:

وأقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات جديدة لتعويض مستخدمي خدمات الانترنت الثابت المنزلي في حالة توقف أو تعطل الخدمات، وتتضمن الآليات الجديدة إلزام الشركات في حالة انقطاع الخدمات لفترة زمنية أقل من 24 ساعة، بتقديم حد أدنى للتعويض لصالح المستخدم لا يقل قيمته عن نفس قيمة انقطاع الخدمة، سواء بفترة زمنية مماثلة لزمن الانقطاع أو بمتوسط حجم الاستهلاك للباقة المشترك فيها، كما ألزم الجهاز الشركات بمضاعفة قيمة التعويض المستحق لكل يوم عطل، وذلك في حالة انقطاع الخدمة لفترة زمنية تتجاوز 24 ساعة، بحيث يتم استخدام التعويض خلال 30 يوما من تاريخ إضافته للمستخدم بشكل تلقائي فور استعادة الخدمة بمجرد تقديم المستخدم لشكواه للشركة وفحصها وثبوت أحقيته للتعويض، على أن يتم إرسال رسالة نصية للمستخدم توضح فيها تفاصيل التعويض المستحق.

وصدور قرار بتشكيل لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعقد اول اجتماع للجنة برئاسة السيد الوزير.

وتغريم مقدمي خدمات الهاتف بما يقدر بـ 230 مليون جنيه لمخالفات شكاوى العملاء وجودة الخدمة وقواعد البيانات.

تم عقد ندوات وورشة عمل للتوعية والتعريف بمهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحقوق المستخدمين والتعريف بأهمية موضوعات الأمن السيبراني.

وتم إصدار 5580 خبرا وتقريرا صحفيا ونشر 5662 خبرا على مواقع التواصل الاجتماعي إجراء 86 تقريرا ومداخلة مرئية خلال 2022.

وزيادة متابعي صفحات التواصل الاجتماعي للجهاز بنسبة 110% خلال 2022 مقارنة بعام 2021.

زيادة الساعات الإنتاجية لمركز تلقى الشكاوى 155 بنسبة 50%.

ونشر تقرير شهري عن مؤشرات سوق الاتصالات على تطبيق MY NTRA بالإضافة لإعداد 9 تقارير إحصائية بهدف زيادة وعي المواطن.