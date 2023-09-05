بـ 12.5 مليار جنيه .. سهم بلتون المالية القابضة يعتلي قمة تداولات البورصة في أغسطس (جراف)

اعتلى سهم بلتون المالية القابضة تداولات السوق الرئيسية بالبورصة المصرية خلال شهر أغسطس 2023 بقيمة 12.5 مليار جنيه غير شاملة الصفقات بعد التعامل على 3.5 مليار ورقة مالية.

وحصد سهم البنك التجاري الدولي المركز الثاني من حيث قيمة التداولات بـ 7.03 مليار جنيه، يليه مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الثالث بـ 3.3 مليار جنيه، إي إف جي القابضة في الرابع بـ 1.97 مليار جنيه، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بـ 1.2 مليار جنيه.

وسجلت البورصة المصرية إجمالي قيمة تداولات خلال شهر أغسطس بـ 72 مليار جنيه؛ إذ بلغت كمية التداول 18.8 مليار ورقة مالية مقارنة بتعاملات 40.7 مليار جنيه وكمية تداول 13.4 مليار ورقة مالية في يوليو.

واستحوذت الأسهم على 80.87% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت السندات 19.13%.

الجراف التالي يوضح أكبر 10 أسهم من حيث قيمة التداولات خلال شهر أغسطس: