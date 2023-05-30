بـ 1.5 مليار يورو.. مصر الثالثة عربيا وإفريقيا في أقساط «تأمينات الحياة» في 2022 (جراف)

أحرزت مصر المركز الثالث عربيًا وإفريقيًا بين الدول في حجم أقساط تأمينات الحياة في 2022، بإجمالي أقساط ناهزت 1,5 مليار يورو، بينما سبقتها على مستوى إفريقيا؛ جنوب إفريقيا والمغرب، حيث أحرزت الأولى حجم أقساط بلغ 34,2 مليار يورو تقريبًا، أما الأخرى فقد قاربت أقساطها 2,3 مليار يورو، وجاءت كينيا في المركز الرابع إفريقيًا بواقع 1,1 مليار يورو، أما المركز الخامس فقد حازته على مستوى إفريقيا نيجيريا التي بلغت أقساطها لتأمينات الحياة 677,3 مليون يورو تقريبًا.

والجراف التالي يوضح الدول الكبرى في حجم أقساط تأمينات الحياة إفريقيًا في 2022:

مصر الثالثة عربيًا في حجم أقساط تأمينات الحياة 2022

وعربيًا، فقد جاءت مصر في المركز الثالث بين الدول العربية من حيث أقساط تأمينات الحياة في 2022، وسبقتها الإمارات والمغرب، حيث بلغت أقساط الإمارات 2,3 مليار يورو، وسجلت المغرب أيضًا نفس الحجم من الأقساط لذات النوع من التأمين، بينما جاءت السعودية في المركز الرابع عربيًا بحجم أقساط لتأمينات الحياة ناهز 557,3 مليون يورو، تبعتها لبنان التي أحرزت المركز الخامس عربيًا بواقع 261,3 مليون يورو لأقساط الحياة، أما البحرين فقد نما حجم أقساط تأمينات الحياة بها ليكون 99,5 مليون يورو.

والجراف التالي يوضح الدول الكبرى في حجم أقساط تأمينات الحياة عربيًا في 2022:

الولايات المتحدة الأولى عالميًا في حجم أقساط تأمينات الحياة 2022

وبلغت أقساط “تأمينات الحياة ” بنهاية 2022 بالولايات المتحدة 777,2 مليار يورو تقريبًا، لتصبح بذلك الأولى عالميًا من حيث أقساط ذلك النوع من التأمين، وذلك حسب إحصائية حديثة لمجموعة أليانز العالمية، جمعت كل دول العالم.

وحلت الصين بالمركز الثاني عالميًا، بحجم أقساط ناهز 330,5 مليار يورو لتأمينات الحياة في 2022، بينما جاءت اليابان في المركز الثالث عالميًا بأقساط زادت عن 235,7 مليار يورو، أما المركز الرابع فقد حازته بريطانيا بحجم أقساط 229,9 مليار يورو.

والجراف التالي يوضح الدول الـ10 الكبرى في حجم أقساط تأمينات الحياة عالميًا في 2022:

وأحرزت فرنسا المركز الخامس، بواقع أقساط لتأمينات الحياة بلغ 144,4 مليار يورو تقريبًا في 2022، أما كوريا الجنوبية فقد اقتنصت المركز السادس بين دول العالم بحجم أقساط 99,9 مليار يورو تقريبًا، بينما ذهب المركز السابع إيطاليا التي أصبح حجم أقساطها من تأمينات الحياة 98,9 مليار يورو تقريبًا.

وفي المركز الثامن جاءت ألمانيا بحجم أقساط لتأمينات الحياة في 2022 بلغ 91,2 مليار يورو تقريبًا، بينما الهند قد حلت تاسعًا في الترتيب الدولي لحجم أقساط تأمينات الحياة في 2022، لتكون حصتها 88,1 مليار يورو تقريبًا، أما المركز العاشر فقد سجلته البرازيل بحجم أقساط لذات نوع التأمين بـ86,9 مليار يورو.

والخريطة التالية توضح 58 حجم أقساط تأمينات الحياة لـ58 دولة من دول العالم في 2022:

وجاءت كرواتيا ولاوس في ذيل القائمة العالمية، حيث كان نصيب الأولى 50,1 مليون يورو لحجم أقساط تأمينات الحياة في 2022، بينما الأخرى لم تتعدَ أقساطها 5,9 مليون يورو.