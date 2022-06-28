بـ«لوك غريب».. عمرو دياب يمهد لأغنيته الجديدة

قرر النجم عمرو دياب التمهيد لطرح أغنيته الجديدة “اللوك الجديد” الذي سيطرحها خلال أيام قليلة عبر تطبيق أنغامي، بالظهور بلوك مختلف لم يعتده الجمهور منه بنشره صورة جديدة منذ ساعات قليلة، ظهر فيها بإطلالة غريبة على الكثيرين أثارت اندهاشهم.

وطرح دياب برومو أغنيته الجديدة “اللوك الجديد” عبر حسابه الرسمي “فيس بوك”، لتشويق الجمهور لها مع قرب موسم الصيف أوائل يوليو القادم، ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى والموزع محمد حمدي وأمير محروس وماستر وديجيتال لأمير محروس أيضا.

ويحيي عمرو دياب حفلا غنائيا بالبوليفارد بمدينة الرياض 14 يوليو القادم، وذلك ضمن فعاليات موسم الجيمرز وهو أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم ويشارك فيه النجم المصري عمرو دياب، والنجم الكولومبي J Balvin والسويديان الشهيران دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci.