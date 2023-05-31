بــ 18 مليار دولار.. مصر الأكثر جذبًا للاستثمارات قصيرة الأجل في أفريقيا خلال 2021

أفاد تقرير “آفاق الاقتصاد الإفريقي لعام ٢٠٢٣ AEO” بأن مصر الأكثر جذبًا للاستثمارات قصيرة الأجل في أفريقيا خلال 2021 بـقيمة 18 مليار دولار.

ووفق التقرير الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن خروج استثمارات الحافظة “الاستثمارات قصيرة الأجل في السندات” من الأسواق الإفريقية الناشئة الذي بدأ عام 2020 استمر خلال عام 2021 مع تسجيل خروج 27.5 مليار دولار من التدفقات المالية، بعد 8.1 مليار دولار من التدفقات الخارجة في عام 2020.



وأوضح التقرير أن الاستثمار في المحفظة “الاستثمارات قصيرة الأجل” أظهرت عدم تجانس كبير بينالدول في أفريقيا؛ حيث سجلت دول مثل موريشيوس وجنوب إفريقيا ذات أسواق الأسهم والديون الأكثرنضجًا أكبر تدفقات خارجية في عام 2021.



لكن عددًا قليلاً من الدول الأفريقية سجلت تدفقات صافية لمحفظة الاستثمارات قصيرة الأجل في عام 2021؛تشمل مصر (18 مليار دولار) ونيجيريا (5.9 مليار دولار.



عكس اتجاه خروج رأس المال في عام 2020)،وغانا (2.1 مليار دولار ، مما عزز تدفقات محفظتها الوافدة البالغة 1.6 مليار دولار في عام 2020).