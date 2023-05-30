بـ(صورة).. ميرنا نور الدين تحتفل بعقد قرانها

احتفلت النجمة الشابة ميرنا نور الدين الساعات الأخيرة بعقد قرانها بشاب من خارج الوسط الفني وذلك في جو أسري، وقامت ميرنا نور الدين بنشر صورة لها من الاحتفال عبر حسابها الرسمي “فيس بوك” و”إنستجرام” معلقة عليها “الحمد لله كتبنا الكتاب”.

وتستعد ميرنا للاحتفال بزفافها الجمعة 2 يونيو القادم بفيلا عريسها بالشيخ زايد، بحضور بعض أصدقائها من الوسط الفني وأسرتها.

وشاركت ميرنا نور الدين في موسم رمضان هذا العام، من خلال مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

ويُعرض للفنانة ميرنا نور الدين في السينما فيلم “بعد الشر” تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.