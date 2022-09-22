بـ«الطب البديل».. سقوط 3 أطباء مزيفين نصبوا على مرضى في القاهرة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على 3 أطباء مزيفين مارسوا المهنة بعد استقطاب المرضى عن طريق إعلانات “فيس بوك”، وادعوا قدرتهم على العلاج باستخدام الطب البديل.

كانت التحريات كشفت أن 3 أشخاص جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة، يمارسون نشاطًا احتياليًا بمجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحالهم صفة أطباء وقدرتهم على علاج بعض الأمراض -على خلاف الحقيقة- بطرق الطب البديل.

واستغل المتهمون موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للإعلان عن ذلك النشاط غير المشروع، وتمكنوا من خلال ذلك في ستقطاب العديد من ضحاياهم -وفقًا للتحريات الأمنية.

وضبط بحوزتهم العديد من الأدوات الطبية، أجهزة حاسب آلي، هواتف محمولة.

وبفحص الأجهزة والهواتف المحمولة المضبوطة فنيًا، تبين وجود صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء المتهمين على شبكة “الإنترنت”، ومحادثات نصية بينهم وضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.