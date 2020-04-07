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«بغرض التباهي».. ضبط طالب اخترق الحظر وبحوزته طبنجة صوت بالقاهرة

أثناء التصوير بمنطقة عابدين.
أماني عوض 11:06 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20 11:06 م, الثلاثاء, 7 أبريل 20

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أحد الأشخاص بعد خرق الحظر وبحوزته طبنجة صوت، أثناء تواجده بمنطقة وسط المدينة بدائرة قسم عابدين.

وبالفحص اتضح أنه طالب بإحدى الكليات، مقيم بدائرة قسم الخليفة بمحافظة القاهرة، وبحوزته طبنجة صوت 9 مم، “2” طلقة صوت، جراب طبنجة.

وبمواجهته أقر بحيازته للطبنجة المشار إليها بغرض التباهى، والتصوير بها بمنطقة وسط المدينة مستغلاً خلوها من المواطنين.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن حملات وزارة الداخلية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ضبطت 690 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها 132 بمجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وحررت 185 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.وقررت غلق 11 مركزًا تعليميًا، وأماكن تجمعات طلابية ومراكز للدروس الخاصة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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