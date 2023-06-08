بعيدًا عن الدولار.. كوريا واليابان تناقشان صفقة لتبادل العملات

قال وزير المالية في سيول اليوم الخميس إن كوريا ستناقش صفقة تبادل العملات مع اليابان خلال اجتماع وزراء المالية المقبل في وقت لاحق من الشهر، بحسب وكالة يونهاب.

من المقرر أن يجتمع وزير المالية الكوري تشو كيونغ-هو ونظيره الياباني شونيتشي سوزوكي في طوكيو في 29-30 يونيو لمناقشة الوضع الاقتصادي الحالي وسبل التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية وسط تحسن العلاقات الثنائية مؤخرًا.

قال الوزير في منتدى نظمه اتحاد كبار الصحفيين فى كوريا الجنوبية “نادي كوانهون”: “انتهت اتفاقية مبادلة العملات بين كوريا الجنوبية واليابان في عام 2015، وسأناقش الأمر (مع نظيري الياباني)، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق نتائج ذات مغزى”.

وأجرت سيول وطوكيو محادثات لإحياء صفقة مقايضة العملات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، لكنها عُلقت منذ عام 2019 وسط خلاف حول القضايا الدبلوماسية والتاريخية.

تعد مقايضة العملات وسيلة ضد الاضطرابات المالية من خلال السماح لدولة تعاني من أزمة سيولة باقتراض الأموال من دول أخرى بعملتها الخاصة.

ويمثل اجتماع وزيري المالية أول محادثات من نوعها منذ 2016.

في الشهر الماضي، التقى الوزيران على هامش الاجتماع السنوي 56 لمجلس محافظي بنك التنمية الآسيوي لاستئناف اجتماع وزراء المالية المتوقف منذ فترة طويلة “في الوقت المناسب”.

توترت العلاقات الثنائية في عام 2019، حيث فرضت اليابان قيودًا على الصادرات ضد كوريا الجنوبية رداً على حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية لعام 2018 على الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

ومع ذلك، فقد تحسنت العلاقات بعد أن عرض الرئيس يون سيوك-يول في مارس حل مشكلة العمل القسري من خلال تعويض الضحايا دون مساهمات من اليابان.