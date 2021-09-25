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«بعهدة سمكري وقادها للتنزه».. ملابسات حادث تصادم أثناء الاحتفال بحفل زفاف بالشرقية

وضبط المتهم.
أماني عوض 1:41 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21 1:41 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب حادث تصادم بفتاة وشقيقها في محافظة الشرقية أثناء ذهابهم للاحتفال بحفل زفاف، بعدما اتضح أن مرتكب الواقعة سمكري أخذ سيارة بحوزته لإصلاحها وقادها للتنزه.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان: “حادث مأساوي أثناء الاحتفال بحفل زفاف فـي فاقوس”، يظهر خلاله سير قائد سيارة بسرعة بإحدى الطرق وأثناء محاولته الإنحراف للدخول لإحدى الشوارع الجانبية اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بشخصان يقفان بجانب عامود إنارة.

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وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لمركز شرطة فاقوس من إحدى المستشفيات باستقبالها كلاً من طالبة “مُصابة بكسور متفرقة وتحويلها للمستشفى”، وشقيقها “طالب” مُصاب بكسور متفرقة، وكلاهما مقيمان بدائرة المركز.

وبسؤال شقيقتهما حاصلة على دبلوم -مقيمة بذات الناحية- أفادت بأنه أثناء وقوف المصابين على الطريق لاستقلال إحدى سيارات الأجرة للتوجه لحفل زفاف نجل عمهما، اصطدمت بهما السيارة المشار إليها قيادة سمكري سيارات، لاختلال عجلة القيادة بيده ولاذ قائدها بالفرار هاربًا.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بإشراف قطاع الأمن العام، من ضبط السيارة وقائدها وتبين عدم حمله رخصة قيادة.

وبسؤاله قرر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، مضيفًا أن السيارة كانت بحوزته للإصلاح وأنه قام بقيادتها للتنزه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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