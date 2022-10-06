بعفو رئاسي.. الإفراج عن 1557 من المحكوم عليهم احتفالًا بانتصارات أكتوبر (فيديو)

عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 1557 نزيلًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة (2022)، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو.

يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.