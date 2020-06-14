بعض من مساهمات محسن عادل الرئيس التنفيذى السابق لهيئة الاستثمار

لعب محسن عادل دورا محوريا أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار (يوليو 2018 إلى يونيو2019) وشارك مع وزارة الاستثمار فى إصدار سلسلة من القرارات والقواعد التنظيمية التى من شأنها تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يساعد على تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر سنويا عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى.

شارك مع الوزارة بقيادة سحر نصر وزيرة الاستثمار التعاون الدولى فى تعديلات قانون الاستثمار بحيث تسمح للهيئة باحتساب تدفقات الاستثمارات الاجنبية وفقا للقواعد الدولية المحدثة وفتح الباب لاستفادة توسعات المشاريع من حوافز قانون الاستثمار .

كان محسن أحد المسئولين عن تنظيم مؤتمر أفريقيا 2018 الذى انعقد فى شرم الشيخ .

شارك فى اعداد قواعد وإجراءات التصفية الاختيارية للشركات.

وثق القرارات والمستندات المطلوبة لانتقال الشركات من مظلة قانون سوق رأس المال إلى مظلة قانون الاستثمار أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

قطع شوطا كبيرا فى إتمام التحول الرقمى لجميع خدمات مراكز خدمة المستثمر ولائحة المناطق وضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر بخلاف سلسلة من الكتب الدورية المنظمة والموضحة لآليات إجراءات عمل وتعديل النظام الأساسى لنوعيات مختلفة من الشركات .

أصدر محسن قبل رحيله عن الهيئة لأول مرة قراراً بتنظيم إجراءات التصويت الإلكترونى فى الجمعيات العمومية للشركات الذى نص على أنه يحق لأى شركة استخدام أيا من الأنظمة الإلكترونية للمساهمين والأعضاء شريطة أن ينص النظام الأساسى للشركة على التصويت الإلكترونى على أن يستطيع النظام الآلى للتصويت تمكين العضو من إبداء رأيه دون حضور الجمعية العامة للشركة وتقوم الشركة بحصر المصوتين الدين لن يحضروا الجمعية وحصص كل واحد منهم قبل انعقاد الجمعية العامة على أن يفتح باب التصويت الإلكترونى بعد نشر إعلان الجمعية العامة ودليل استخدام التوقيع الالكترونى فى التواصل الداخلى والمكاتب داخل الادارات وبين الادارات والقطاعات.

كل ذلك بخلاف الجولات الميدانية التى كان يقوم بها داخليا وخارجيا لمتابعة الحركة الاستثمارية.

شغل محسن منصب نائب رئيس البورصة المصرية والمستشار المالى للمركز المصرية للدراسات الاقتصادية، وعضو الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (ايما)، كما عمل كمحاضر فى مجال التمويل بمدرسة سليسكا لإدارة الأعمال (ESLSCA) ومحاضر فى مجالات الاستثمار والتمويل والتحليل المالى وصناديق الاستثمار والحوكمة بالمعهد المصرفى السعودى ومركز المديرين المصرى ومعهد الخدمات المالية المصرى بالإضافة إلى عدد من الجامعات والمنتديات والمحافل العلمية فى مجال اسواق المال والتمويل والاستثمار، بالإضافة لكونه محاضرًاً فى مجال أسواق المال المصرية والعربية بعدد من القنوات العربية والمصرية والعالمية.

سبق لمحسن عادل أن شغل مقعد عضو مجلس البورصة المصرية السابق للدورة 2017-2013، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصرى للدورة 2017-2013، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2017-2013، كما شغل سابقًاً نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار السابق، وعمل كعضواً منتدباً لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار (شركة صندوق استثمار بايونيرز الأول ذو العائد التراكمى حالياً).

كما عمل محسن مستشاراً مالياً سابقاً لشركات الوساطة فى الأوراق المالية والشركات المصدرة بالبورصة المصرية بالاضافة إلى كونه مستشارًاً للتحليل المالى لعددًا من الصحف المصرية المتخصصة. يحمل محسن عادل درجة دبلوم الدراسات العليا فى تحليل سوق الأوراق المالية من جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما يحمل درجة البكالريوس فى التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان

إيمان القاضى – شريف عمر – أحمد عاشور